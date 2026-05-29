Бабуины и их дружба: как семья влияет на социальные связи

Дата публикации: 29.05.2026
Исследования показывают, что люди и обезьяны имеют много общего.

 

Исследования неоднократно подчеркивали, что в животном мире мужская дружба встречается не так часто из-за конкуренции между самцами. Однако среди гвинейских бабуинов такая дружба существует и оказывается крепче, чем у многих других млекопитающих. Эти приматы помогают друг другу в повышении своего статуса в социальной иерархии и защищают своих партнерш от других обезьян.

Тем не менее, бабуины, имеющие много друзей, начинают проводить значительно меньше времени с ними, когда в их жизни появляются самки и детеныши. Они адаптируют свои социальные привычки для успешного выполнения репродуктивной функции.

Социальные связи

Гвинейские бабуины живут в многоуровневом обществе, где самцы поддерживают прочные связи друг с другом и не имеют четкой иерархии. Самки свободно выбирают половых партнеров, оставаясь с одним и тем же самцом от нескольких недель до нескольких лет.

«Мы пока не знаем, способствует ли мужская дружба привлечению самок на более раннем этапе или помогает поддерживать статус репродуктивно активного самца», — отметила старший автор исследования Джулия Фишер. «Для ответа на этот вопрос нам потребуется еще много лет наблюдений», — добавила она.

