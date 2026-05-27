Многие владельцы кошек любят брать своих питомцев на дачу в теплое время года.

Также может возникнуть необходимость посещения ветеринара.

По этой причине владельцам приходится пользоваться машиной или общественным транспортом. Однако не все животные легко переносят поездки. Некоторым кошкам становится плохо, и они могут нервничать. Какие советы помогут упростить эту задачу?

Привыкайте к переноске

Лучше заранее познакомить кошку с переноской. Когда возникнет необходимость в поездке, переноска не станет дополнительным источником стресса.

Специалисты рекомендуют оставлять переноску в комнате, где кошка любит отдыхать. Возможно, питомец станет использовать ее как место для сна и отдыха. Таким образом, во время поездки животному будет легче находиться в знакомом месте.

Кстати, из переноски кошку лучше не выпускать. Поведение питомца предсказать сложно, поэтому не стоит рисковать.

Полезные мелочи

Кошки от страха могут сходить в туалет прямо в переноске, поэтому дно стоит укрыть специальной пеленкой. За пару часов до поездки стоит опорожнить кишечник питомца.

Лучше не кормить кошку за некоторое время до отправления.

Если животному все равно плохо в машине, стоит проконсультироваться с ветеринаром: возможно, питомца просто укачивает. Существуют ветеринарные препараты, которые могут помочь любимцу.