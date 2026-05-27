Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как справиться с укачиванием кошки в машине? 0 45

В мире животных
Дата публикации: 27.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как справиться с укачиванием кошки в машине?

Многие владельцы кошек любят брать своих питомцев на дачу в теплое время года.

 

Также может возникнуть необходимость посещения ветеринара.

По этой причине владельцам приходится пользоваться машиной или общественным транспортом. Однако не все животные легко переносят поездки. Некоторым кошкам становится плохо, и они могут нервничать. Какие советы помогут упростить эту задачу?

Привыкайте к переноске

Лучше заранее познакомить кошку с переноской. Когда возникнет необходимость в поездке, переноска не станет дополнительным источником стресса.

Специалисты рекомендуют оставлять переноску в комнате, где кошка любит отдыхать. Возможно, питомец станет использовать ее как место для сна и отдыха. Таким образом, во время поездки животному будет легче находиться в знакомом месте.

Кстати, из переноски кошку лучше не выпускать. Поведение питомца предсказать сложно, поэтому не стоит рисковать.

Полезные мелочи

Кошки от страха могут сходить в туалет прямо в переноске, поэтому дно стоит укрыть специальной пеленкой. За пару часов до поездки стоит опорожнить кишечник питомца.

Лучше не кормить кошку за некоторое время до отправления.

Если животному все равно плохо в машине, стоит проконсультироваться с ветеринаром: возможно, питомца просто укачивает. Существуют ветеринарные препараты, которые могут помочь любимцу.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Орнитологи обнаружили признаки демократии у галок
Изображение к статье: Какие травы нельзя давать собакам?
Изображение к статье: Осторожно, злой хомяк: ученые случайно вывели агрессивных грызунов
Изображение к статье: Как определить, что ваш кот грустит: 6 признаков

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Школа, экзамены
Наша Латвия
Изображение к статье: Бронетранспортер Патрия
В мире
1
Изображение к статье: Человек в капюшоне на ветреном пляже
Наша Латвия
Изображение к статье: Женщина у банкомата
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Депутат Сейма
Политика
1
Изображение к статье: Немецкий десант.
В мире
1
Изображение к статье: Школа, экзамены
Наша Латвия
Изображение к статье: Бронетранспортер Патрия
В мире
1
Изображение к статье: Человек в капюшоне на ветреном пляже
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео