Школьные годы — это сложный период как для детей, так и для родителей. В конце учебного года ситуация может накаляться. Рассмотрим, как помочь себе и своему ребенку в это время.

Слово «стресс» в течение школьной жизни вашего ребенка будет звучать не раз. Эмоциональное напряжение, растущие нагрузки и, самое главное, экзамены могут стать причиной нервного срыва как для родителей, так и для детей. Важно знать, как противостоять стрессу и почему не стоит игнорировать эту тему.

Чем может быть опасен стресс во время экзаменационного периода

Весной мамы часто покупают седативные препараты и обсуждают предстоящие экзамены. Чуткие родители переживают трудности своих детей гораздо острее, чем сами дети.

Каждый экзамен, будь то контрольная или вступительные, проверяет не только знания, но и психологическую устойчивость ученика. Экзамен — это стресс, и основная трудность заключается в самооценке ребенка. Она формируется с раннего возраста и зависит от отношений с родителями. Дети с неадекватной самооценкой особенно страдают от стресса.

Экзамен — это стресс. Основная трудность — в самооценке ребенка. У одних она сформирована, а у других — нет.

— считает психолог Елена Ливенцева.

Существует два типа стресса: эустресс (положительный) и дистресс (отрицательный). Важно научиться противостоять дистрессу, так как он может привести к различным проблемам:

физические проблемы — боли, тошнота, изжога;

расстройства пищевого поведения — отсутствие аппетита или переедание;

проблемы с речью (заикание);

проблемы с памятью и усвоением информации;

повышенная эмоциональная нестабильность.

СДВГ и экзамены

Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) особенно подвержены стрессу во время экзаменов. С самого рождения таких детей нужно подстраивать к учебному процессу, так как им бывает сложно сосредоточиться. СДВГ встречается у 5-10% детей школьного возраста, и для его преодоления нет единого стандарта.

Симптомы СДВГ:

витание в мыслях;

отсутствие системности;

забывчивость;

невнимательность;

недостаток концентрации;

гиперподвижность.

Экзамены могут стать настоящим испытанием для таких детей и их родителей. Важно помнить, что СДВГ — это серьезный диагноз, требующий коррекции поведения и помощи специалистов. Рекомендуется заранее посетить школьного психолога для определения проблемных зон.

Почему родители страдают от экзаменов не меньше детей

Существует множество статей с рекомендациями для школьников, но мало кто задумывается о том, что родители также испытывают сильное эмоциональное воздействие.

Волнение родителей выражается в постоянной тревоге за ребенка и его будущее, переживаниях о его психологическом здоровье и подготовке к экзаменам.

— объясняет Полина Швец, старший методист Учи.Дома.

Важно помнить, что вы должны стать поддержкой для своего ребенка. Если стресс начинает преобладать, не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам. Выбор препаратов, которые помогают снизить тревожность и повышают устойчивость к нагрузкам, может быть полезен.

Способы борьбы со стрессом во время экзаменов

Планирование

Распланируйте вместе с ребенком время для подготовки к экзамену. Разбейте процесс на этапы и не забывайте о поощрении. Например, за каждый выученный блок вопросов можно «вознаграждать» мороженым или настольной игрой.

Режим отдыха

Четко планируйте день и избегайте поздних «зубрежек». Установите режим, при котором ребенок не будет учить предмет после 18:00. Качественный отдых — важное подспорье в борьбе со стрессом.

Дыхательные упражнения

Для снятия стресса полезны дыхательные практики. Начните с вдоха животом, затем заполните воздухом грудь. После небольшой задержки медленно выдыхайте, сначала втягивая живот, а затем опуская грудь.

Аффирмации

При тревожных состояниях помогут позитивные формулировки. Главное — краткость и четкость. Например: «Я легко и спокойно сдаю экзамены», «Я быстро делаю уроки», «Я знаю все ответы на все вопросы».