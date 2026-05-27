Кардиолог А. Рохас назвал клубнику одной из самых полезных ягод для здоровья сердца. По его словам, регулярное включение ее в рацион может положительно влиять на чувствительность к инсулину и помогать поддерживать нормальный уровень глюкозы в крови, пишет Deia.

Специалист объяснил, что в клубнике содержатся антиоксиданты и пищевые волокна. Эти вещества связаны со снижением хронического воспаления, которое, как отметил врач, сопровождает ряд серьезных состояний, включая диабет, ожирение и постоянную усталость.

Также эксперт указал, что резкие подъемы уровня глюкозы могут провоцировать воспалительные процессы. По его словам, это связано и с ускоренным старением клеток и сосудов, что повышает риск сердечных нарушений.

Дополнительно врач отметил, что клубника помогает сдерживать чувство голода, при этом не добавляя организму много калорий и способствуя снижению окислительного стресса.

Специалисты считают, что клубника может стать полезной частью ежедневного рациона благодаря сочетанию антиоксидантов, клетчатки и низкой калорийности. Регулярное употребление ягоды способно помочь поддерживать здоровье сосудов, контролировать аппетит и снижать риск нарушений, связанных с хроническим воспалением и колебаниями уровня глюкозы.