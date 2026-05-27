Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Клубника против воспаления: чем ягода полезна для организма 0 112

Люблю!
Дата публикации: 27.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Клубника против воспаления: чем ягода полезна для организма

Кардиолог А. Рохас заявил, что клубника может положительно влиять на здоровье сердца и уровень сахара в крови. По словам специалиста, регулярное употребление этой ягоды помогает уменьшать воспаление, снижать окислительный стресс и поддерживать нормальный обмен веществ.

Кардиолог А. Рохас назвал клубнику одной из самых полезных ягод для здоровья сердца. По его словам, регулярное включение ее в рацион может положительно влиять на чувствительность к инсулину и помогать поддерживать нормальный уровень глюкозы в крови, пишет Deia.

Специалист объяснил, что в клубнике содержатся антиоксиданты и пищевые волокна. Эти вещества связаны со снижением хронического воспаления, которое, как отметил врач, сопровождает ряд серьезных состояний, включая диабет, ожирение и постоянную усталость.

Также эксперт указал, что резкие подъемы уровня глюкозы могут провоцировать воспалительные процессы. По его словам, это связано и с ускоренным старением клеток и сосудов, что повышает риск сердечных нарушений.

Дополнительно врач отметил, что клубника помогает сдерживать чувство голода, при этом не добавляя организму много калорий и способствуя снижению окислительного стресса.

Специалисты считают, что клубника может стать полезной частью ежедневного рациона благодаря сочетанию антиоксидантов, клетчатки и низкой калорийности. Регулярное употребление ягоды способно помочь поддерживать здоровье сосудов, контролировать аппетит и снижать риск нарушений, связанных с хроническим воспалением и колебаниями уровня глюкозы.

×
Читайте нас также:
Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
Все статьи
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Китаец построил для собак роскошный особняк с дискотекой и аттракционами
Изображение к статье: Дружба между мужчинами обычно выглядит иначе, чем между женщинами.
Изображение к статье: Врачи назвали лучшее время для ужина — и это не 18:00
Изображение к статье: Хлеб с вареньем и еще 8 пар продуктов, которые не стоит сочетать

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Растения, которые не стоит сажать рядом
Дом и сад
Изображение к статье: Беспилотник
Бизнес
Изображение к статье: Наталья Водянова станет мамой в шестой раз
Lifenews
Изображение к статье: Побитый белый Volkswagen
ЧП и криминал
Изображение к статье: Как вкусно засолить скумбрию: готовим за несколько часов
Еда и рецепты
Изображение к статье: Летняя мода 2026 года.
Люблю!
Изображение к статье: Растения, которые не стоит сажать рядом
Дом и сад
Изображение к статье: Беспилотник
Бизнес
Изображение к статье: Наталья Водянова станет мамой в шестой раз
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео