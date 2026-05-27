США не пустили замглавы МИД России на заседание Совбеза ООН 0 458

В мире
Дата публикации: 27.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке

Иллюстрация: BB.lv/AI.

США отказались выдать визу заместителю министра иностранных дел России Александру Алимову, который собирался участвовать в дебатах Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Москва уже обвинила Вашингтон в нарушении международных обязательств.

Россия заявила, что США отказались выдать въездную визу заместителю главы российского МИД Александру Алимову.

Как сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, дипломат должен был принять участие в открытых дебатах Совета Безопасности ООН. По словам Небензи, российскую делегацию пригласил министр иностранных дел Китая Ван И. С мая Китай председательствует в Совете Безопасности ООН.

Москва резко раскритиковала решение Вашингтона. Российская сторона заявила, что отказ в выдаче визы является не только нарушением обязательств США как страны, принимающей штаб-квартиру ООН, но и проявлением «неуважения к китайскому председательству».

Подобные ситуации вокруг российских дипломатов в США происходят уже не впервые. Несмотря на заметное потепление контактов между Москвой и Вашингтоном после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, визовые ограничения для части российских представителей продолжают сохраняться.

За последние месяцы спецпосланники Трампа неоднократно посещали Москву, а США даже временно сняли санкции с представителя Кремля Кирилла Дмитриева, чтобы выдать ему американскую визу. После этого Дмитриев несколько раз ездил в США и встречался с американскими переговорщиками.

На этом фоне отказ в визе Алимову показывает, что даже при частичном улучшении отношений между странами дипломатические ограничения остаются чувствительной темой.

Особенно остро Москва реагирует на подобные решения в контексте работы ООН, поскольку штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке, а США обязаны обеспечивать доступ официальных делегаций к мероприятиям организации.

В последние годы Россия неоднократно обвиняла США в использовании визового режима как инструмента политического давления. При этом Вашингтон обычно ссылается на вопросы безопасности или внутренние процедуры.

Случай с Алимовым произошел на фоне продолжающихся переговоров между США, Россией и рядом других стран по вопросам войны в Украине, санкций и международной безопасности.

Пока неизвестно, приведет ли новый дипломатический конфликт к ответным шагам со стороны Москвы.

#США #ООН #дипломатия #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
