США отказались выдать визу заместителю министра иностранных дел России Александру Алимову, который собирался участвовать в дебатах Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Москва уже обвинила Вашингтон в нарушении международных обязательств.

Как сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, дипломат должен был принять участие в открытых дебатах Совета Безопасности ООН. По словам Небензи, российскую делегацию пригласил министр иностранных дел Китая Ван И. С мая Китай председательствует в Совете Безопасности ООН.

Москва резко раскритиковала решение Вашингтона. Российская сторона заявила, что отказ в выдаче визы является не только нарушением обязательств США как страны, принимающей штаб-квартиру ООН, но и проявлением «неуважения к китайскому председательству».

Подобные ситуации вокруг российских дипломатов в США происходят уже не впервые. Несмотря на заметное потепление контактов между Москвой и Вашингтоном после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, визовые ограничения для части российских представителей продолжают сохраняться.

За последние месяцы спецпосланники Трампа неоднократно посещали Москву, а США даже временно сняли санкции с представителя Кремля Кирилла Дмитриева, чтобы выдать ему американскую визу. После этого Дмитриев несколько раз ездил в США и встречался с американскими переговорщиками.

На этом фоне отказ в визе Алимову показывает, что даже при частичном улучшении отношений между странами дипломатические ограничения остаются чувствительной темой.

Особенно остро Москва реагирует на подобные решения в контексте работы ООН, поскольку штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке, а США обязаны обеспечивать доступ официальных делегаций к мероприятиям организации.

В последние годы Россия неоднократно обвиняла США в использовании визового режима как инструмента политического давления. При этом Вашингтон обычно ссылается на вопросы безопасности или внутренние процедуры.

Случай с Алимовым произошел на фоне продолжающихся переговоров между США, Россией и рядом других стран по вопросам войны в Украине, санкций и международной безопасности.

Пока неизвестно, приведет ли новый дипломатический конфликт к ответным шагам со стороны Москвы.