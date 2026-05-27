Северная Корея снова запустила ракеты — испытания лично контролировал Ким Чен Ын 0 70

Дата публикации: 27.05.2026
Северная Корея заявила об испытании новой многофункциональной ракетной системы и тактических крылатых ракет. За пусками лично наблюдал лидер страны Ким Чен Ын.

Северная Корея сообщила о проведении новых испытаний вооружений — на этот раз речь идет о многофункциональной системе залпового огня и тактических крылатых ракетах.

По данным государственного агентства KCNA, испытания проходили под личным наблюдением лидера КНДР Ким Чен Ына.

Накануне Южная Корея зафиксировала пуски нескольких ракет с западного побережья Северной Кореи. По информации Сеула, среди них была как минимум одна баллистическая ракета.

По оценке южнокорейских военных, ракеты пролетели около 80 километров.

В последние месяцы Пхеньян заметно активизировал ракетные испытания и демонстрацию новых вооружений.

Эксперты считают, что Северная Корея пытается воспользоваться ослаблением международного давления и одновременно укрепить свой статус ядерной державы.

Фактически подобные испытания стали для режима Ким Чен Ына не только военным, но и политическим инструментом — демонстрацией возможностей как для соседних стран, так и для США.

Особенно внимательно за действиями КНДР сейчас следят Южная Корея и Япония, где любые новые пуски воспринимаются как потенциальная угроза региональной безопасности. При этом Северная Корея регулярно использует формулировки о «самообороне» и необходимости модернизации армии на фоне совместных учений США и Южной Кореи.

В последние годы Пхеньян активно развивает как баллистические ракеты, так и крылатые системы, пытаясь сделать свой арсенал более разнообразным и сложным для перехвата.

На фоне войн и кризисов в других регионах мира международное внимание к Северной Корее временами ослабевает, однако ракетная программа КНДР остается одной из ключевых угроз безопасности в Азии.

Сейчас эксперты ожидают, что испытания и демонстрации вооружений со стороны Пхеньяна могут продолжиться и в ближайшие месяцы.

#Ким Чен Ын #Северная Корея #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
