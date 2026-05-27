Северная Корея заявила об испытании новой многофункциональной ракетной системы и тактических крылатых ракет. За пусками лично наблюдал лидер страны Ким Чен Ын.

По данным государственного агентства KCNA, испытания проходили под личным наблюдением лидера КНДР Ким Чен Ына.

Накануне Южная Корея зафиксировала пуски нескольких ракет с западного побережья Северной Кореи. По информации Сеула, среди них была как минимум одна баллистическая ракета.

По оценке южнокорейских военных, ракеты пролетели около 80 километров.

В последние месяцы Пхеньян заметно активизировал ракетные испытания и демонстрацию новых вооружений.

Эксперты считают, что Северная Корея пытается воспользоваться ослаблением международного давления и одновременно укрепить свой статус ядерной державы.

Фактически подобные испытания стали для режима Ким Чен Ына не только военным, но и политическим инструментом — демонстрацией возможностей как для соседних стран, так и для США.

Особенно внимательно за действиями КНДР сейчас следят Южная Корея и Япония, где любые новые пуски воспринимаются как потенциальная угроза региональной безопасности. При этом Северная Корея регулярно использует формулировки о «самообороне» и необходимости модернизации армии на фоне совместных учений США и Южной Кореи.

В последние годы Пхеньян активно развивает как баллистические ракеты, так и крылатые системы, пытаясь сделать свой арсенал более разнообразным и сложным для перехвата.

На фоне войн и кризисов в других регионах мира международное внимание к Северной Корее временами ослабевает, однако ракетная программа КНДР остается одной из ключевых угроз безопасности в Азии.

Сейчас эксперты ожидают, что испытания и демонстрации вооружений со стороны Пхеньяна могут продолжиться и в ближайшие месяцы.