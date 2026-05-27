Крупнейшая утечка данных из государственных реестров в Литве: под угрозой оказались военные, дипломаты и мигранты

Дата публикации: 27.05.2026
В Литве расследуют масштабную кибератаку на государственные реестры, в результате которой злоумышленники получили доступ более чем к 600 тысячам записей. Среди потенциально скомпрометированных данных — сведения о сотрудниках спецслужб, военных, политиках и беженцах, включая российских релокантов.

Литовские власти сообщили о масштабной утечке данных из государственных реестров. Как пишет портал 15min, злоумышленники похитили более 600 тысяч записей, используя учетные записи Департамента миграции при МВД Литвы.

Под угрозой оказались данные сотрудников спецслужб, военных, дипломатов, политиков, а также мигрантов и беженцев, включая граждан России и Беларуси, обращавшихся за убежищем или видом на жительство.

В Центре реестров уточнили, что в основном речь идет о выписках из реестра недвижимости. Среди утекших сведений — имена, фамилии, личные коды, информация об объектах недвижимости и правах собственности. При этом, по заверению ведомства, банковские данные и платежная информация не были раскрыты.

Генеральная прокуратура Литвы начала расследование, квалифицировав произошедшее как кибератаку. После скандала глава Центра реестров Адриюс Юсас подал в отставку.

Депутат парламента Лауринас Касчюнас заявил, что за атакой «почти наверняка» стоит российское ГРУ, однако официально следствие пока не предъявляло обвинений России.

После инцидента власти заблокировали подозрительные учетные записи и ввели дополнительные меры кибербезопасности, включая обязательное обновление данных для пользователей системы.

Как отмечает Associated Press, Литва в последние годы регулярно сталкивается с гибридными угрозами — от кибератак до диверсий и информационных операций. В апреле 2026 года страна уже сообщала о расследовании дела о подготовке политических убийств в Вильнюсе, в котором фигурировали граждане нескольких государств.

Расследование одной из крупнейших утечек данных в истории Литвы продолжается. Власти усиливают меры защиты цифровой инфраструктуры, а произошедшее вновь обострило дискуссию о кибербезопасности и гибридных угрозах в странах Балтии.

Автор - Светлана Тихомирова
