Во Франции начали расследование случаев насилия и сексуального надругательства более чем в ста школах Парижа

Дата публикации: 27.05.2026
Изображение к статье: Насилие над ребенком.

Прокуратура Франции начала расследование в отношении более чем ста яслей, детских садов и начальных школ, где поступали сообщения о насилии и сексуальном насилии над детьми. Все эти учреждения находятся в Париже.

Хотя сигналы о нарушениях поступали уже много лет, масштабное дело о жестоком обращении с детьми стало известно широкой общественности только в конце января после расследования телепрограммы Cash Investigation на французском общественном телевидении. В нем были раскрыты случаи неподобающего поведения сотрудников групп продленного дня, сообщает NOS.

В частности, в сюжете показали, как одного из детей целовали в губы, а также кричали на воспитанников. Кроме того, выступили родители, чьи дети рассказывали, что их заставляли раздеваться и подвергали изнасилованию.

Некоторым детям еще не исполнилось трех лет. С начала этого года в Париже были отстранены почти 80 сотрудников учреждений внешкольного ухода за детьми, из которых 31 подозревается в сексуальном насилии.

Несколько судебных процессов

На данный момент уже начались несколько судебных процессов, и первое решение суда ожидается в следующем месяце. Сегодня стартует процесс против 35-летнего мужчины, которого обвиняют в сексуальном насилии над восемью детьми. Также его подозревают в насилии и запугивании коллег.

На прошлой неделе были арестованы шестнадцать сотрудников одного из детских садов. Подозреваемым от 18 до 68 лет. Их обвиняют в насилии над детьми и изнасилованиях.

Проблема существует давно

Во Франции обязательное обучение начинается с трехлетнего возраста. Родительские организации уже много лет требуют расследования ситуации в системе внешкольного ухода за детьми после многочисленных сообщений о насилии и жестоком обращении.

Известно, что многие воспитатели не имеют достаточного опыта и иногда раньше вообще не работали с детьми. Кроме того, в учреждениях часто не хватает персонала.

Ранее мэр Парижа Грегуар объявил о выделении 20 миллионов евро на борьбу с нарушениями в системе внешкольного ухода за детьми.

После громкого скандала родители начали активнее выступать и в других французских городах, где также были поданы заявления в полицию.

Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
