После начала использования США дронов-камикадзе против Ирана компания Илона Маска в несколько раз увеличила стоимость доступа к Starlink для Пентагона. По данным Reuters, цена за терминал выросла с 5 до 25 тысяч долларов, а разногласия между SpaceX и американскими военными становятся все заметнее.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники и документы Пентагона.

Спор касался использования Starlink на дронах LUCAS — недорогой ударной модели, похожей на иранский Shahed.

По данным Reuters, Пентагон сначала отрицал, что тариф для авиационных платформ можно применять к дронам-камикадзе, которые пользуются связью лишь минуты или часы.

Впрочем, в конце концов военные согласились на повышение цены, и это почти удвоило стоимость каждого LUCAS, которая до этого составляла около 30 тыс. долларов.

Reuters пишет, что это лишь часть более широкой напряженности между SpaceX и Пентагоном из-за ценообразования Starlink. Кроме того, стороны расходятся в оценках стоимости прямого подключения телефонов в Иране через Starlink, которое США рассматривали как способ помочь гражданам обходить отключение связи.

На этом фоне зависимость Пентагона от SpaceX растет, а вместе с ней — и переговорная сила компании Илона Маска в сфере национальной безопасности США.

История со Starlink показала, насколько сильно современные армии зависят от частных технологических компаний. Чем активнее Пентагон использует системы SpaceX в военных операциях, тем больше влияние Илона Маска и его бизнеса на сферу национальной безопасности США.