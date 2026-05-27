Бывшая премьер-министр Эвика Силиня считает, что распад правящей коалиции начался еще осенью 2025 года — после попытки денонсировать Стамбульскую конвенцию. По ее словам, именно тогда между партнерами возник глубокий раскол.

Ушедшая в отставку премьер-министр Эвика Силиня заявила, что первые признаки распада правящей коалиции появились после политического конфликта вокруг Стамбульской конвенции. Об этом она рассказала в интервью программе «Утренняя панорама» на LTV.

По словам Силини, попытка денонсировать Стамбульскую конвенцию осенью 2025 года фактически стала переломным моментом для коалиции. Тогда Союз зеленых и крестьян объединился по этому вопросу с оппозицией, что, по мнению бывшего премьера, создало серьезную трещину внутри правительства.

«После этого возник раскол, а затем последовали все новые разногласия», — дала понять Силиня.

Она также утверждает, что уже тогда велась подготовка к смене правительства и обсуждался новый состав коалиции. Однако, по ее словам, эти планы тогда сорвались из-за сильного общественного сопротивления попытке пересмотра Стамбульской конвенции.

Тема конвенции в последние годы стала одной из самых конфликтных в латвийской политике, раскалывая партии не только между собой, но иногда и внутри самих политических сил.

Во время интервью Силиня также резко высказалась в адрес министра обороны Андриса Спрудса из партии «Прогрессивные». Бывшая глава правительства заявила, что больше не могла терпеть «пустословие» министра, а работа партии в сфере обороны, по ее мнению, теперь оставит на «Прогрессивных» политическое «клеймо».

Фактически после распада коалиции между бывшими партнерами все заметнее проявляется взаимная публичная критика.

При этом Силиня не согласилась с распространенным мнением, что ее правительство слишком много времени тратило на внутренние конфликты и недостаточно — на реальные реформы. Она заявила, что кабинет работал «с высокой интенсивностью», а многие решения вообще не были бы приняты без ее лидерства.

Отвечая на вопрос о будущем «Нового Единства», Силиня уже не стала прямо утверждать, что именно она должна вновь претендовать на пост премьера после следующих выборов. Среди возможных лидеров партии она назвала еврокомиссара Валдиса Домбровскиса, руководителя фракции Эдмунда Юревица, а также упомянула «других сильных кандидатов».

В то же время она осторожно оценила перспективы министра иностранных дел Байбы Браже, отметив, что та «не прошла через сито выборов».

Политическая ситуация в Латвии сейчас остается крайне напряженной: после падения правительства продолжаются переговоры о формировании новой коалиции.