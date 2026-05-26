В договоре о сотрудничестве будущего правительства кандидата в премьер-министры Андриса Кулбергса партии обязуются соблюдать строгую дисциплину, а партнеры не будут покрывать и оправдывать различного рода нарушения даже из соображений стабильности коалиции или политической принадлежности, такое обязательство выражено в разработанном партиями коалиционном договоре.

В коалиционном договоре будущего правительства Кулбергса подчеркивается, что цель - обеспечить выполнение правительственной декларации, концентрируясь на ограниченном числе приоритетов, которые возможно реализовать во время 14-го Сейма, одновременно гарантируя согласованную и фискально ответственную работу правительства.

Партнеры обязуются работать "в духе взаимного уважения, доверия и коллегиальности, а разногласия решать путем консультаций, избегая в публичной коммуникации действий, которые могли бы подорвать доверие общества к правительству".

В правительстве ушедшей в отставку премьера Эвики Силини ("Новое Единство") нарушения коалиционного договора были регулярным явлением, особенно в последние полгода, но реальных последствий за такие нарушения не следовало, партии лишь обменивались упреками и продолжали работать. Вероятно, так не могло продолжаться слишком долго.

В договоре о сотрудничестве будущего правительства Кулбергса подчеркивается общая политическая ответственность за принятые решения и их разъяснение обществу, а также обязанность соблюдать принципы демократии, верховенства права и государственной безопасности, включая евроатлантический курс Латвии.

Отмечено, что в коалиции не будет терпимости к правонарушениям, конфликтам интересов или коррупционным действиям. В договоре предусмотрено, что такие ситуации не будут допускаться во имя политических соображений или стабильности коалиции.

Договор о сотрудничестве является политическим соглашением, которое обязательно для всех партнеров вместе с правительственной декларацией и будет действовать до окончания полномочий соответствующего правительства, говорится в документе.

Очень хотелось бы верить, что все пункты этого документа будут исполняться, а не останутся просто на бумаге.

