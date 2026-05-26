Не на что заправить самолеты: в правительстве Латвии пугают ростом цен на авиабилеты 1 437

Политика
Дата публикации: 26.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Строительство, аэропорт.

В последние недели ярких сражений в Ормузском проливе не наблюдается, и ценник на дизель на латвийских АЗС устойчиво держится ниже двухевровой психологической отметки. Но кризис с авиационным топливом – сохраняется.

«Длительный рост цен может способствовать удорожанию билетов, оптимизации маршрутов и уменьшению частоты полетов», – констатируется в документе Министерства климата и энергетики ЛР.

Дайте скидку и отстрочку!

Сегодня на заседании «технического» правительства, по-прежнему проходящего под руководством Эвики Силини, и.о. министра климата и энергетики Каспарс Мелнис («Новое Единство») расскажет, как он просил скидок для страны на неформальном совещании коллег-министров в кипрской Никосии.

Ранее Министерство сообщений ЛР уже направило письмо Европейской Комиссии, чтобы для государств «Восточного фланга» ЕС были введены целевые отступления в общей энергетической политике.

Разумеется, при этом «на взгляд Латвии долгосрочно нужно продолжать фокусироваться на декарбонизированную систему с возможно низшими затратами для общества и экономики».

Гладко было на бумаге да забыли про овраги. «Прирост цен авиационного топлива существенно влияет на авиационную отрасль Латвии, особенно на национального перевозчика и аэропорт «Рига», – указано в информационном сообщении Министерства климата и энергетики, – ибо топливо есть одна из крупнейших затратных позиций».

Без углеводородов далеко не улетишь

Между тем, ЕС по-прежнему настаивает на введении государствами-участниками SAF (Sustainable Aviation Fuel) — это собирательный термин для экологически чистых видов авиационного топлива, производимых без использования ископаемых углеводородов (нефти или природного газа). Наши власти возражают: это «еще больше уменьшит маржу прибыли и конкурентоспособность».

Поэтому Латвия и просит Брюссель не кошмарить страны Восточной Европы ETS (Emissions Trading System), системой торговли выбросами парниковых газов. В июле, при рассмотрении Европейской Комиссией новых контрольных цифр, просят «уменьшить давление затрат». Формально, конечно, наша республика «продолжает движение к достижению климатических целей»...

Между тем, на энергетическом саммите ЛР и похвасталась кое-чем: в процессе синхронизации нашей энергосистемы с Евросоюзом, страна обзавелась самыми современными батарейными системами хранения электричества BESS. Их могут использовать все участники энергетического рынка, сокращая ценовые колебания.

Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
