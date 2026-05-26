Сегодня правительство Эвики Силини соберется на свое последнее заседание. А уже в четверг будет утверждено правительство Андриса Кулбергса.

Надежда Эвики Силини доработать в качестве отставного премьера до выборов не оправдалась. Андрису Кулбергсу удалось в кратчайшие сроки сформировать правящую коалицию и правительство.

Эвике не дали армию

Более того, Силине не удалось убедить своих однопартийцев торпедировать создающееся правительство Кулбергса. Лидеры «Нового Единства» не рискнули уйти в оппозицию, испугавшись, что в этом случае все равно будет создано правительство — только правительство меньшинства и значит возрастет влияние «заклятого друга» «Нового Единства» - партии «Латвия на первом месте».

На этом неприятности для Силини не закончились — однопартийцы даже не стали предлагать Кулбергсу ее кандидатуру на пост министра обороны, хотя Силини очень хотела пересесть в это министерское кресло. Говорят, что «Новое Единство» решило не выдвигать Силиню в качестве своего кандидата на пост премьера на грядущих выборах. Скорее всего, локомотивом «Нового Единства» на выборах может стать глава МИДа Байба Браже, которая этот пост займет и в правительстве Кулбергса.

Лего коалиции

Кстати, о составе нового правительства. Хотя Кулбергс отказался назвать поименно состав своего правительства — это он обещает сделать сегодня после обеда, тем не менее неофициально фамилии претендентов на места в правительстве Кулбергса уже прозвучали.

Начнем с партии самого премьера. По традиции, в комплекте с постом премьера идет пост министра финансов — его займет ветеран латвийской политики, экс-премьер, а ныне депутат Сейма Марис Кучинскис. На пост министра юстиции прочат секретаря президиума Сейма, юриста по образованию Эдвардса Смилтенса (ОС), а министерство умной администрации и регионального развития может возглавить депутат Сейма Эдгарс Таварс.

Нацобъединение сорвало куш

В наиболее выгодном положении оказалось Нацобъединение — имея самую маленькую из правящих фракцию в Сейме, эта партия тем не менее тоже получила четыре министерских портфеля. Впервые в этом веке министерством внутренних дел будет руководить представитель Нацобъединения, бакалавр истории Янис Домбрава, который нынче возглавляет парламентскую следственную комиссию по миграции.

Кандидат в премьеры от Нацобъединения, магистр по управлению вопросами окружающей среды, депутат Сейма Илзе Индиксоне будет руководить министерством образования. Ее однопартиец Наурис Пунтулис вернется в кресло министра культуры, а министерство климата и энергетики возглавит еще один депутат Сейма от Нацобъединения Янис Витенбергс.

Союз зеленых и крестьян сохранит все посты, которые у него были в правительстве Силини. На постах министров экономики и благосостояния останутся Виктор Валайнис и Рейнис Узулниекс соответственно, а портфель министра земледелия, скорее всего, достанется экс-министру благосостояния, депутату Сейма Улдису Аугулису.

У «Нового Единства» отобрали портфели

Что же касается еще недавно самой главной партии власти, то в новом правительстве "Новому Единству" дали всего 4 портфеля. МИДом продолжит командовать Байба Браже, портфель главы минздрава сохранит Хосам Абу Мери, а Арвилс Ашераденс может пересесть с кресла министра финансов в кресло министра сообщений.

Пока еще неясно, кто от "Нового Единства" возглавит министерство обороны - или беспартийный полковник Райвис Мелнис, которого очень активно двигала Эвика Силиня, или Инесе Либиня-Эгнере, которая в правительстве Силини возглавляла минюст.

Вчера кандидат в премьеры Андрис Кулбергс еще раз обозначил приоритеты своего правительства: безопасность, экономия бюджетных средств, безопасность при проведении парламентских выборов и борьба с коррупцией и картелями.

По традиции, новое правительство Кулбергса сразу после получения мандата от Сейма соберется на торжественное заседание, чтобы прослушать напутствие президента.

А что же будет делать теперь уже экс-премьер Эвика Силиня? Скорее всего, возобновит мандат депутата Сейма. Равно как и ее однопартийцы — Рихардс Козловскис и Раймондс Чударс. В Сейм вернется и экс-министр сообщений от партии «Прогрессивные» Атис Швинка.