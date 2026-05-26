Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сбрось Силиню с поезда: Кулбергс сумел поделить кресла между членам своего правительства 0 568

Политика
Дата публикации: 26.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эвика Силиня.
ФОТО: Valsts kanceleja

Сегодня правительство Эвики Силини соберется на свое последнее заседание. А уже в четверг будет утверждено правительство Андриса Кулбергса.

Надежда Эвики Силини доработать в качестве отставного премьера до выборов не оправдалась. Андрису Кулбергсу удалось в кратчайшие сроки сформировать правящую коалицию и правительство.

Эвике не дали армию

Более того, Силине не удалось убедить своих однопартийцев торпедировать создающееся правительство Кулбергса. Лидеры «Нового Единства» не рискнули уйти в оппозицию, испугавшись, что в этом случае все равно будет создано правительство — только правительство меньшинства и значит возрастет влияние «заклятого друга» «Нового Единства» - партии «Латвия на первом месте».

На этом неприятности для Силини не закончились — однопартийцы даже не стали предлагать Кулбергсу ее кандидатуру на пост министра обороны, хотя Силини очень хотела пересесть в это министерское кресло. Говорят, что «Новое Единство» решило не выдвигать Силиню в качестве своего кандидата на пост премьера на грядущих выборах. Скорее всего, локомотивом «Нового Единства» на выборах может стать глава МИДа Байба Браже, которая этот пост займет и в правительстве Кулбергса.

Лего коалиции

Кстати, о составе нового правительства. Хотя Кулбергс отказался назвать поименно состав своего правительства — это он обещает сделать сегодня после обеда, тем не менее неофициально фамилии претендентов на места в правительстве Кулбергса уже прозвучали.

Начнем с партии самого премьера. По традиции, в комплекте с постом премьера идет пост министра финансов — его займет ветеран латвийской политики, экс-премьер, а ныне депутат Сейма Марис Кучинскис. На пост министра юстиции прочат секретаря президиума Сейма, юриста по образованию Эдвардса Смилтенса (ОС), а министерство умной администрации и регионального развития может возглавить депутат Сейма Эдгарс Таварс.

Нацобъединение сорвало куш

В наиболее выгодном положении оказалось Нацобъединение — имея самую маленькую из правящих фракцию в Сейме, эта партия тем не менее тоже получила четыре министерских портфеля. Впервые в этом веке министерством внутренних дел будет руководить представитель Нацобъединения, бакалавр истории Янис Домбрава, который нынче возглавляет парламентскую следственную комиссию по миграции.

Кандидат в премьеры от Нацобъединения, магистр по управлению вопросами окружающей среды, депутат Сейма Илзе Индиксоне будет руководить министерством образования. Ее однопартиец Наурис Пунтулис вернется в кресло министра культуры, а министерство климата и энергетики возглавит еще один депутат Сейма от Нацобъединения Янис Витенбергс.

Союз зеленых и крестьян сохранит все посты, которые у него были в правительстве Силини. На постах министров экономики и благосостояния останутся Виктор Валайнис и Рейнис Узулниекс соответственно, а портфель министра земледелия, скорее всего, достанется экс-министру благосостояния, депутату Сейма Улдису Аугулису.

У «Нового Единства» отобрали портфели

Что же касается еще недавно самой главной партии власти, то в новом правительстве "Новому Единству" дали всего 4 портфеля. МИДом продолжит командовать Байба Браже, портфель главы минздрава сохранит Хосам Абу Мери, а Арвилс Ашераденс может пересесть с кресла министра финансов в кресло министра сообщений.

Пока еще неясно, кто от "Нового Единства" возглавит министерство обороны - или беспартийный полковник Райвис Мелнис, которого очень активно двигала Эвика Силиня, или Инесе Либиня-Эгнере, которая в правительстве Силини возглавляла минюст.

Вчера кандидат в премьеры Андрис Кулбергс еще раз обозначил приоритеты своего правительства: безопасность, экономия бюджетных средств, безопасность при проведении парламентских выборов и борьба с коррупцией и картелями.

По традиции, новое правительство Кулбергса сразу после получения мандата от Сейма соберется на торжественное заседание, чтобы прослушать напутствие президента.

А что же будет делать теперь уже экс-премьер Эвика Силиня? Скорее всего, возобновит мандат депутата Сейма. Равно как и ее однопартийцы — Рихардс Козловскис и Раймондс Чударс. В Сейм вернется и экс-министр сообщений от партии «Прогрессивные» Атис Швинка.

×
Читайте нас также:
#выборы #Сейм #партии #коалиция #министры #правительство #Эвика Силиня #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: летающий беспилотник
Изображение к статье: Андрей Звягинцев с наградой.
Изображение к статье: Министр экономики Валайнис и президент Ринкевич
Изображение к статье: Янис Домбрава

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как приготовить вкусное яйцо-пашот с помощью пищевой пленки
Еда и рецепты
Изображение к статье: Крах на рынке нефти и газа
Бизнес
Изображение к статье: Рецепт сочных тефтелей: секрет в соусе
Еда и рецепты
Изображение к статье: Папа Римский предупредил мир об опасностях искусственного интеллекта
Техно
Изображение к статье: Хотите собирать урожай малины ведрами? Используйте секретный ингредиент
Дом и сад
Изображение к статье: Дональд Трамп на фоне карты Ближнего Востока
В мире
Изображение к статье: Как приготовить вкусное яйцо-пашот с помощью пищевой пленки
Еда и рецепты
Изображение к статье: Крах на рынке нефти и газа
Бизнес
Изображение к статье: Рецепт сочных тефтелей: секрет в соусе
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео