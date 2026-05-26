Для очистки вам понадобятся спирт или водка, вода, глицерин, аммиак, резиновые перчатки и старая зубная щетка.

Смешайте спирт, воду и аммиак в равных пропорциях, например, по чайной ложке каждого ингредиента.

Если вы используете водку вместо спирта, потребуется 2 чайные ложки.

Нанесите полученное средство на ручки и оставьте на 5 минут, после чего можно начинать чистку.

Для чистки подойдет любая губка, а для труднодоступных мест используйте старую зубную щетку. В конце протрите ручки влажной тряпочкой.