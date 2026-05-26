Однако от момента посадки растения до появления его плодов на столе проходит немало времени. Необходимо приложить определенные усилия, чтобы не остаться без урожая.

Для каждой культуры важно выбрать подходящую подкормку. Если растение не получает необходимых питательных веществ, то о хорошем урожае можно не мечтать.

Для кабачков эффективным удобрением считается средство, приготовленное на основе борной кислоты.

Приготовить его очень просто. В литровую банку нужно налить теплую воду и растворить в ней ½ ч. л. сухой борной кислоты.

Кислоту тщательно перемешивают, а после полного растворения переливают в 10-литровое ведро с водой. Затем в это ведро добавляют 1 л сыворотки и заполняют оставшийся объем водой.

В завершение нужно добавить 30 капель йода и тщательно размешать раствор. После этого его заливают в пульверизатор и опрыскивают кабачки.