Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пол чайной ложки этого средства – и кабачки начнут активно расти 0 75

Дом и сад
Дата публикации: 26.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пол чайной ложки этого средства – и кабачки начнут активно расти

Кабачки являются популярным овощем, который дачники используют для приготовления различных блюд.

 

Однако от момента посадки растения до появления его плодов на столе проходит немало времени. Необходимо приложить определенные усилия, чтобы не остаться без урожая.

Для каждой культуры важно выбрать подходящую подкормку. Если растение не получает необходимых питательных веществ, то о хорошем урожае можно не мечтать.

Для кабачков эффективным удобрением считается средство, приготовленное на основе борной кислоты.

Приготовить его очень просто. В литровую банку нужно налить теплую воду и растворить в ней ½ ч. л. сухой борной кислоты.

Кислоту тщательно перемешивают, а после полного растворения переливают в 10-литровое ведро с водой. Затем в это ведро добавляют 1 л сыворотки и заполняют оставшийся объем водой.

В завершение нужно добавить 30 капель йода и тщательно размешать раствор. После этого его заливают в пульверизатор и опрыскивают кабачки.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Где высаживать кабачки для получения двойного урожая
Изображение к статье: Эффективная подкормка для крыжовника: крупные и сладкие ягоды
Изображение к статье: 7 причин, почему яблоня не плодоносит
Изображение к статье: Как добиться богатого урожая петрушки и укропа

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как приготовить вкусное яйцо-пашот с помощью пищевой пленки
Еда и рецепты
Изображение к статье: Крах на рынке нефти и газа
Бизнес
Изображение к статье: Рецепт сочных тефтелей: секрет в соусе
Еда и рецепты
Изображение к статье: Папа Римский предупредил мир об опасностях искусственного интеллекта
Техно
Изображение к статье: Хотите собирать урожай малины ведрами? Используйте секретный ингредиент
Дом и сад
Изображение к статье: Дональд Трамп на фоне карты Ближнего Востока
В мире
Изображение к статье: Как приготовить вкусное яйцо-пашот с помощью пищевой пленки
Еда и рецепты
Изображение к статье: Крах на рынке нефти и газа
Бизнес
Изображение к статье: Рецепт сочных тефтелей: секрет в соусе
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео