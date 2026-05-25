Путину не расскажут о требовании режиссера, снявшего в Латвии выдающийся фильм 0 147

Дата публикации: 25.05.2026
BB.LV
Андрей Звягинцев с наградой.

Российский режиссер Андрей Звягинцев, получивший Гран-при Каннского фестиваля за фильм «Минотавр», обратился к президенту Владимиру Путину. Но тот его не услышит.

Звягинцев, обратившийся к Путину с призывом остановить военный конфликт на Украине, не имеет права голоса, так как ранее не осуждал действия Киева в отношении Донбасса. Об этом сказал как отрезал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не думаю, что кто-то будет это делать», — сказал Песков в ответ на вопрос, передавали ли Путину слова Звягинцева.

«Для меня важно, что Звягинцев никогда не осуждал кровавую бойню, которую устроил киевский режим на Донбассе, начиная с 2014 года, когда началась война. Если бы он тогда это делал, наверное, у него было бы право голоса, а сейчас у него такого права нет», — ответил Песков на вопрос о том, передадут ли президенту слова режиссера.

Пресс-секретарь главы государства также добавил, что не берется судить творческие качества Звягинцева и не смотрел его новый фильм, завоевавший премию Каннского фестиваля.

Что Звягинцев просил передать Путину

Как сообщал bb.lv, во время награждения Звягинцев со сцены обратился к Путину:

«Он не пользуется VPN, чтобы увидеть эту церемонию в прямом эфире. Но я знаю, что в его окружении есть люди, знающие, как передать ему эти слова. И вот эти слова. Миллионы людей по обе стороны линий соприкосновения сейчас мечтают только об одном. Чтобы наконец прекратились бессчетные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку, вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого».

#президент #Украина #кино #культура #Киев
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
