Профессор Колумбийский университет Джеффри Сакс заявил, что страны Балтии стали одним из самых опасных регионов мира из-за роста напряженности вокруг России. По его мнению, сочетание конфликта на Украине, жесткой антироссийской риторики и усиления военной активности в Европе создает риск масштабной эскалации.

Рецепт катастрофы: в США назвали регион, где может вспыхнуть большая война

Сакс: Балтия стала опаснейшим регионом из-за провокаций против России

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс считает, что из-за провокаций против России Балтия превратилась в опаснейшее место в мире. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала.

По его оценке, на ситуацию накладываются сразу несколько факторов: конфликт на Украине, антироссийская риторика балтийских стран, влияние этих государств на европейскую внешнюю политику, курс немецкого руководства на ремилитаgризацию, а также действия властей Франции и Великобритании. Все это, отметил Сакс, создает условия для масштабной катастрофы.

«Балтийские страны сейчас, пожалуй, самое опасное место на планете. Там буквально требуют войны, мести, ненависти к России», - сказал эксперт.

Сакс также связал риск дальнейшей эскалации с расчетами Киева. По его мнению, Украина видит расширение военных действий как один из немногих способов изменить ход противостояния. Профессор считает, что украинская сторона будет стремиться втянуть в конфликт Европу, поскольку самостоятельно вести войну с Россией она не может.

Дальше, как предполагает Сакс, расчет может строиться на том, что участие Европы подтолкнет к вмешательству и США. При этом эксперт подчеркнул, что не берется судить, насколько реалистично такое представление и чем именно руководствуются украинские власти.

Эксперты продолжают спорить о вероятности прямого конфликта между Россией и странами НАТО, однако заявления о растущем напряжении в Балтийском регионе звучат все чаще.