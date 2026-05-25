Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Папа римский предупредил мир об угрозе автономного оружия и новой гонки вооружений 0 63

В мире
Дата публикации: 25.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Глава Католической церкви Лев XIV.

Глава Католической церкви Лев XIV в своей первой энциклике заявил, что рост военных расходов, развитие автономных систем вооружения и искусственного интеллекта создают серьезную угрозу для всего мира.

Понтифик призвал мировых лидеров остановить опасную милитаризацию и активнее искать дипломатические пути урегулирования конфликтов.

Глобальная напряженность и рост расходов на вооружение становятся все большей угрозой для мира. Об этом говорится в первой энциклике папы римского Льва XIV, в которой глава Католической церкви изложил свое видение наиболее острых проблем современности, сообщает NOS.

Лев XIV предупредил об опасности автономных систем вооружения и искусственного интеллекта. По его словам, «растущая легкость, с которой могут применяться автономные виды оружия, делает войну более привлекательной и менее контролируемой людьми».

Подобные технологии уже активно используются, в частности, на поле боя на Украине. Речь идет, например, о дронах, которые способны самостоятельно выбирать цель с помощью ИИ и уничтожать ее. Папа подчеркнул, что развитие таких технологий происходит слишком быстро, и призвал мировых лидеров «нажать на тормоза».

Эти тревожные тенденции понтифик связал с увеличением оборонных расходов во многих странах мира. По его словам, не только Европа и Ближний Восток, но и другие регионы направляют все больше средств на вооружение.

«Во многих странах это преподносится как единственный ответ на неопределенное будущее или предполагаемые угрозы», — говорится в документе. При этом, по мнению папы, расплачиваются за это беднейшие слои населения, которые получают все меньший доступ к здравоохранению, образованию и другим социальным услугам.

Особую обеспокоенность Лев XIV выразил по поводу модернизации ядерного оружия. Он опасается, что возрастает риск применения тактического ядерного оружия, которое может использоваться непосредственно на поле боя и при этом все равно наносит огромный ущерб гражданскому населению.

Папа не называл конкретные страны, однако раскритиковал общую тенденцию к росту воинственности. По его словам, нормы гуманитарного права все чаще игнорируются, а защита мирных жителей, доступ к воде и продовольствию начинают восприниматься как «наивные пережитки прошлого».

Лев XIV также отметил, что начать войну намного легче, чем ее остановить, и подверг критике недостаточные усилия мирового сообщества по дипломатическому урегулированию конфликтов.

Как отмечают СМИ, многие положения энциклики перекликаются с предыдущими заявлениями понтифика, в которых он критиковал политику президента США Дональда Трампа и премьер-министра Биньямина Нетаньяху в контексте конфликта вокруг Ирана.

Лев XIV считает, что человечество вступает в период, когда технологическое развитие опережает моральные и политические ограничения. По мнению понтифика, без международного контроля над вооружениями и отказа от политики эскалации мир рискует столкнуться с еще более разрушительными конфликтами.

×
Читайте нас также:
#ядерное оружие #искусственный интеллект #дипломатия #Папа Римский #конфликты
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Здание ООН в Нью-Йорке
Изображение к статье: Урсула фон дер Лейен
Изображение к статье: Израильский солдат в окопе
Изображение к статье: Беженцы за забором

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Главный аэропорт Дубая закроют: все рейсы перенесут в новый мегахаб
В мире
Изображение к статье: Cредства для похудения, могут снижать риск прогрессирования некоторых видов рака.
Люблю!
Изображение к статье: Люди в музее
Культура &
Изображение к статье: Молодой картофель
В мире
Изображение к статье: летающий беспилотник
Политика
1
Изображение к статье: Осина тянулась к опере и балету.
Наша Латвия
Изображение к статье: Главный аэропорт Дубая закроют: все рейсы перенесут в новый мегахаб
В мире
Изображение к статье: Cредства для похудения, могут снижать риск прогрессирования некоторых видов рака.
Люблю!
Изображение к статье: Люди в музее
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео