Глава Католической церкви Лев XIV в своей первой энциклике заявил, что рост военных расходов, развитие автономных систем вооружения и искусственного интеллекта создают серьезную угрозу для всего мира.

Понтифик призвал мировых лидеров остановить опасную милитаризацию и активнее искать дипломатические пути урегулирования конфликтов.

Глобальная напряженность и рост расходов на вооружение становятся все большей угрозой для мира. Об этом говорится в первой энциклике папы римского Льва XIV, в которой глава Католической церкви изложил свое видение наиболее острых проблем современности, сообщает NOS.

Лев XIV предупредил об опасности автономных систем вооружения и искусственного интеллекта. По его словам, «растущая легкость, с которой могут применяться автономные виды оружия, делает войну более привлекательной и менее контролируемой людьми».

Подобные технологии уже активно используются, в частности, на поле боя на Украине. Речь идет, например, о дронах, которые способны самостоятельно выбирать цель с помощью ИИ и уничтожать ее. Папа подчеркнул, что развитие таких технологий происходит слишком быстро, и призвал мировых лидеров «нажать на тормоза».

Эти тревожные тенденции понтифик связал с увеличением оборонных расходов во многих странах мира. По его словам, не только Европа и Ближний Восток, но и другие регионы направляют все больше средств на вооружение.

«Во многих странах это преподносится как единственный ответ на неопределенное будущее или предполагаемые угрозы», — говорится в документе. При этом, по мнению папы, расплачиваются за это беднейшие слои населения, которые получают все меньший доступ к здравоохранению, образованию и другим социальным услугам.

Особую обеспокоенность Лев XIV выразил по поводу модернизации ядерного оружия. Он опасается, что возрастает риск применения тактического ядерного оружия, которое может использоваться непосредственно на поле боя и при этом все равно наносит огромный ущерб гражданскому населению.

Папа не называл конкретные страны, однако раскритиковал общую тенденцию к росту воинственности. По его словам, нормы гуманитарного права все чаще игнорируются, а защита мирных жителей, доступ к воде и продовольствию начинают восприниматься как «наивные пережитки прошлого».

Лев XIV также отметил, что начать войну намного легче, чем ее остановить, и подверг критике недостаточные усилия мирового сообщества по дипломатическому урегулированию конфликтов.

Как отмечают СМИ, многие положения энциклики перекликаются с предыдущими заявлениями понтифика, в которых он критиковал политику президента США Дональда Трампа и премьер-министра Биньямина Нетаньяху в контексте конфликта вокруг Ирана.

Лев XIV считает, что человечество вступает в период, когда технологическое развитие опережает моральные и политические ограничения. По мнению понтифика, без международного контроля над вооружениями и отказа от политики эскалации мир рискует столкнуться с еще более разрушительными конфликтами.