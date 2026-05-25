В Чехии задержан митрополит РПЦ Иларион 4 650

Дата публикации: 25.05.2026
В машине митрополита Илариона нашли контейнеры с веществом белого цвета, сам он утверждает, что никогда не имел отношения к обороту наркотиков. Ранее СМИ сообщали о связях Илариона с ФСБ.

Власти Чехии задержали митрополита Илариона, который ранее был вторым по значимости лицом - после патриарха Кирилла - в Русской православной церкви (РПЦ). Задержание произошло 24 мая, в Карловых Варах, сообщается в Telegram-канале Илариона.

В машине Илариона найдены контейнеры с веществом белого цвета

Как утверждается, сотрудники полиции остановили автомобиль иерарха РПЦ для проведения обыска. "В ходе досмотра в багажном отделении были обнаружены четыре небольших контейнера с веществом белого цвета. Состав, происхождение и характер вещества должны быть установлены только компетентной экспертизой", - говорится в сообщении.

Иларион отрицает причастность к незаконному обороту наркотиков

По словам защиты Илариона, он "категорически отвергает какую-либо причастность к незаконному хранению запрещенных веществ и считает произошедшее провокацией". "Я не имею и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня, как для священнослужителя, само предположение о подобном является безусловно ложным. Я настаиваю на полной, независимой и процессуально безупречной проверке произошедшего", - цитируют его представители защиты.

СМИ сообщали о связях Илариона с ФСБ

Митрополит Иларион (в миру - Григорий Алфеев) долгое время возглавлял внешнеполитическое ведомство РПЦ. После начала полномасштабной войны России против Украины его перевели в Венгрию на должность управляющего Будапештско-Венгерской епархией. Однако там он продержался недолго: после того, как келейник Илариона обвинил его в сексуальных домогательствах, митрополита перевели на служение в Карловы Вары.

Чешские и венгерские СМИ сообщали о связях Илариона с российскими спецслужбами. В частности, было опубликовано видео, на котором Иларион стреляет по мишени в тире из оружия, используемого сотрудниками ФСБ. По информации чешского издания Deník N, ссылавшегося на бывшего соратника митрополита, Иларион утверждал, что стрельба проходила в штаб-квартире ФСБ в Москве.

#Чехия #религия #ФСБ #задержание #наркотики
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
