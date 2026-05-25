Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Ледник Судного дня» начал разрушаться быстрее: ученые предупредили о риске резкого подъема уровня океана 0 51

Техно
Дата публикации: 25.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Ледник Судного дня» начал разрушаться быстрее: ученые предупредили о риске резкого подъема уровня океана

Антарктический ледник Туэйтса, который ученые называют «ледником Судного дня», продолжает стремительно терять устойчивость. Исследователи фиксируют ускорение движения льда, рост трещин и разрушение шельфа, удерживающего огромные массы замороженной воды. По оценкам специалистов, критический момент может наступить уже к 2067 году.

Что происходит с «ледником Судного дня»

Ледник Туэйтса — самый широкий на Земле, его ширина около 120 км, а площадь бассейна — 192 тыс. кв. км (это больше Флориды и суммарной площади Англии, Уэльса и Северной Ирландии). Он находится на побережье моря Амундсена, рядом с горой Мерфи.

Ученые давно считают этот ледник потенциально опасным, он уязвим к изменениям окружающей среды и выполняет барьерную функцию — сдерживает движение огромных масс льда в океан.

Восточный плавучий шельф ледника (размером с Большой Лондон) начал быстро разрушаться — из‑за трещин он похож на разбитое лобовое стекло.

С января 2020 года по январь 2026‑го скорость движения льда на шельфе выросла более чем в три раза — до 2 000 метров в год.

Скорость движения самих льдов, которые сдерживает шельф, увеличилась на 33 %.

Разрушение идет сразу с нескольких сторон, снизу из‑за изменений в океанической циркуляции тает шельф, а нагрузка на стабильные части шельфа растет из‑за ускорения движения льда.

По словам сотрудника Британской антарктической службы Роба Лартера, это похоже на прогнозирование землетрясения, ученые видят нарастающее напряжение, но не могут назвать точный момент.

Прогноз

Группа исследователей из Эдинбургского университета, используя спутниковые данные, сделала прогноз: критическая ситуация может наступить через 40 лет — к 2067 году. Тогда ледник может начать терять 180–200 гигатонн льда ежегодно. Сейчас на долю Туэйтса приходится около 4 % глобального повышения уровня моря, но в ближайшие десятилетия эта цифра может резко вырасти.

Возможные последствия

  • подъем уровня Мирового океана на 3,4 метра (хотя некоторые ученые считают эту цифру завышенной);

  • затопление территорий, где живут миллионы людей;

  • исчезновение островных государств (например, Мальдив и Тувалу);

  • угроза крупнейшим городам: Нью‑Йорку, Шанхаю, Лондону, Роттердаму и другим.

Ускоряющееся разрушение ледника Туэйтса становится одним из самых тревожных климатических сигналов последних лет. Хотя точные сроки возможного коллапса пока неизвестны, ученые предупреждают: изменения в Антарктиде уже сейчас способны повлиять на будущее мирового океана и жизнь миллионов людей по всему миру.

×
Читайте нас также:
Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
Все статьи
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пауэрбанк
Изображение к статье: Полезный удлинитель
Изображение к статье: Неопознанный летающий объект

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Янис Домбрава
Политика
1
Изображение к статье: Женщина и собака гуляют под дождем
Наша Латвия
Изображение к статье: Банкир Антонов
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Эдмундс Крастиньш
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Как выбрать идеальное имя для ребенка по знаку зодиака
Люблю!
Изображение к статье: Японский город под красным северным сиянием
Техно
Изображение к статье: Янис Домбрава
Политика
1
Изображение к статье: Женщина и собака гуляют под дождем
Наша Латвия
Изображение к статье: Банкир Антонов
Наша Латвия
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео