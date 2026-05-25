Антарктический ледник Туэйтса, который ученые называют «ледником Судного дня», продолжает стремительно терять устойчивость. Исследователи фиксируют ускорение движения льда, рост трещин и разрушение шельфа, удерживающего огромные массы замороженной воды. По оценкам специалистов, критический момент может наступить уже к 2067 году.

Что происходит с «ледником Судного дня»

Ледник Туэйтса — самый широкий на Земле, его ширина около 120 км, а площадь бассейна — 192 тыс. кв. км (это больше Флориды и суммарной площади Англии, Уэльса и Северной Ирландии). Он находится на побережье моря Амундсена, рядом с горой Мерфи.

Ученые давно считают этот ледник потенциально опасным, он уязвим к изменениям окружающей среды и выполняет барьерную функцию — сдерживает движение огромных масс льда в океан.

Восточный плавучий шельф ледника (размером с Большой Лондон) начал быстро разрушаться — из‑за трещин он похож на разбитое лобовое стекло.

С января 2020 года по январь 2026‑го скорость движения льда на шельфе выросла более чем в три раза — до 2 000 метров в год.

Скорость движения самих льдов, которые сдерживает шельф, увеличилась на 33 %.

Разрушение идет сразу с нескольких сторон, снизу из‑за изменений в океанической циркуляции тает шельф, а нагрузка на стабильные части шельфа растет из‑за ускорения движения льда.

По словам сотрудника Британской антарктической службы Роба Лартера, это похоже на прогнозирование землетрясения, ученые видят нарастающее напряжение, но не могут назвать точный момент.

Прогноз

Группа исследователей из Эдинбургского университета, используя спутниковые данные, сделала прогноз: критическая ситуация может наступить через 40 лет — к 2067 году. Тогда ледник может начать терять 180–200 гигатонн льда ежегодно. Сейчас на долю Туэйтса приходится около 4 % глобального повышения уровня моря, но в ближайшие десятилетия эта цифра может резко вырасти.

Возможные последствия

подъем уровня Мирового океана на 3,4 метра (хотя некоторые ученые считают эту цифру завышенной);

затопление территорий, где живут миллионы людей;

исчезновение островных государств (например, Мальдив и Тувалу);

угроза крупнейшим городам: Нью‑Йорку, Шанхаю, Лондону, Роттердаму и другим.

Ускоряющееся разрушение ледника Туэйтса становится одним из самых тревожных климатических сигналов последних лет. Хотя точные сроки возможного коллапса пока неизвестны, ученые предупреждают: изменения в Антарктиде уже сейчас способны повлиять на будущее мирового океана и жизнь миллионов людей по всему миру.