СЗК выдвинул на посты министров Валайниса, Узулниекса и Аугулиса 0 48

Политика
Дата публикации: 25.05.2026
LETA
Изображение к статье: Министр экономики Валайнис и президент Ринкевич

Из Союза зеленых и крестьян (СЗК) в новом правительстве свои посты сохранят министр экономики Виктор Валайнис и министр благосостояния Рейнис Узулниекс, а пост министра земледелия займет бывший министр благосостояния, депутат Сейма Улдис Аугулис.

Свой пост также сохранит нынешний председатель Сейма Дайга Миериня.

Как сообщалось, четыре партии, которые под руководством Кулбергса пытаются сформировать новое правительство, разделили сферы ответственности, но конкретные имена кандидатов в министры назовут завтра, после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем, сообщил кандидат в премьер-министры Кулбергс.

Также сообщалось, что правление Национального объединения выдвинуло на посты министров в новом правительстве депутатов Сейма Илзе Индриксоне, Яниса Домбраву, Науриса Пунтулиса и Яниса Витенбергса.

#Латвия #депутаты #министры #правительство #Эдгар Ринкевич #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
