Партии, формирующие новое правительство под руководством Андриса Кулбергса, договорились о распределении министерств. Имена будущих министров пока не названы, но уже ясно, какие политические силы будут отвечать за финансы, оборону, экономику и внутреннюю безопасность.

Четыре партии, которые ведут переговоры о создании нового правительства Латвии под руководством Андриса Кулбергса, распределили между собой сферы ответственности в будущем Кабинете министров. Окончательный список министров планируется представить после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем.

Согласно предварительным договоренностям, «Объединенный список» получит Министерство финансов, Министерство юстиции и Министерство умного управления и регионального развития. Это примечательно тем, что все три ведомства до сих пор контролировало «Новое Единство».

Национальному объединению достанутся Министерство образования и науки, Министерство культуры, МВД, а также Министерство климата и энергетики.

Союз зеленых и крестьян в целом сохраняет свои позиции в правительстве. Партия продолжит контролировать Министерство экономики, Министерство благосостояния и Министерство земледелия, а также сохранит пост спикера Сейма. Единственная потеря — Министерство климата и энергетики.

Наиболее заметные изменения происходят для «Нового Единства». После смены правительства партия сохраняет влияние в сфере иностранных дел и здравоохранения, а также получает Министерство обороны и Министерство сообщения — именно эти отрасли в последние месяцы чаще всего оказывались в центре общественных дискуссий.

При этом Кулбергс не стал подтверждать, может ли нынешний премьер-министр Эвика Силиня перейти на пост министра обороны. В последние недели такая возможность активно обсуждалась в политических кругах.

Фактически новая коалиция пытается выстроить максимально «спокойную» модель управления до выборов в Сейм. Сам Кулбергс подчеркивает, что времени на формирование правительства было крайне мало, поэтому основной задачей стало не создание долгосрочной программы, а достижение рабочего компромисса между партиями.

По его словам, новое правительство не собирается писать декларацию с планами на четыре или пять лет. Вместо этого акцент сделан на коротком списке задач, которые реально выполнить за оставшееся до выборов время.

Главными приоритетами будущего Кабинета министров названы безопасность, проведение парламентских выборов, поддержка Украины и укрепление внутренней стабильности. В коалиционном соглашении отдельно упоминаются усиление границы, развитие ПВО, беспилотных технологий и гражданской обороны.

Также партии договорились уделить внимание борьбе с коррупцией, пересмотру государственных расходов и контролю над крупными проектами, включая Rail Baltica и airBaltic.

Политически это выглядит как попытка быстро собрать работоспособное правительство без затяжных конфликтов внутри коалиции. До выборов остается сравнительно немного времени, поэтому партии, судя по всему, делают ставку на управляемость, а не на масштабные реформы.

Кулбергс, отвечая на вопрос, с каким партнером было сложнее всего договориться о распределении сфер ответственности, отметил, что в эти дни напряжение было высоким и не обошлось без интриг.

«Считаю, что в один из моментов имело место неколлегиальное поведение», — сказал Кулбергс, не раскрывая подробностей, лишь указав, что так продолжаться не должно.

Отвечая на вопрос, почему руководство Министерством сообщения доверено «Новому Единству», а не «Объединенному списку», Кулбергс заявил, что никто другой не был настолько вовлечен как с финансовой точки зрения, так и в принятие решений, как «Новое Единство». Одновременно он отметил, что такие крупные проекты, как airBaltic и Rail Baltica, являются вопросами уровня премьер-министра и всего правительства, а не одного министерства, как это было до сих пор.

Также Кулбергс хочет внедрить «другую политическую культуру» в работе Кабинета министров.

Ожидается, что уже завтра станет известно, кто именно займет министерские посты в новом правительстве.