В Ригу возвращаются баррикады: местный народ против 0 833

Политика
Дата публикации: 25.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Улица Варну.
ФОТО: LETA

Думские дебаты на этой неделе крутились вокруг нашумевшего скандала в историческом микрорайоне Гризинкалнсе – более 3 тысяч граждан подписали петицию против реорганизации дорожного движения, с ликвидацией парковок, установкой малоразмерных знаков «20» и, самое прекрасное, т.н. модального фильтра. То бишь бетонного блока, перегородившего улицу Варну!

Директор Департамента внешней среды и мобильности Кристапс Каулиньш пояснил: «Вопрос не будет сегодня рассматриваться по существу». Т.е., обращение взяли в оборот. Никаких замеров интенсивности движения – не было. Есть лишь концепция: меньше транзитного движения.

Вячеслав Макаров, инициатор коллективного заявления, подчеркнул, что по опросу местных, более 80% населения Гризинькалнса – против. «Некоторые идеи хорошие», – констатировал активист. Но наряду с этим по району идет «самая короткая в мире велодорожка».

Жильцы улицы Варну, в свою очередь, теперь нуждается в объезде – втрое более длинном (а как же углеродный след, господа «прогрессивные»?). Мнение Пожарно-спасательного департамента – блокирование улицы мешает оперативным средствам для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На улице Алаукста ранее было более полутораста мест для парковки, ныне осталось в 5 раз меньше. Машины гонят во дворы, а там возникает проблема с доступом коммунальных машин, из-за чего, кстати, недавно в Пурвциемсе погибла пожилая рижанка.

Между тем, судя по ответам К.Каулиньша, необходимо полгода, чтобы понять – что происходит с транспортными потоками в Гризинькалнсе. То есть, в лучшем случае, к началу будущей зимы «новаторские» решения могут убрать. Вообще же, признал директор, его структура постоянно получает жалобы рижан на состояние дорог. В направлении парка 1905 года, например, ремонтируют улицу Пернавас, а также латают ямочки…

Мне же в своем выступлении захотелось напомнить про старинный пролетарский район, в котором еще в середине 1980-х годов были промышленные предприятия – «Спутник», «Ригас филцс», «17 июня». Увы, ныне район потихоньку деградирует, коренных жителей становится все меньше, а в квартиры переселяются хипстеры-миллениалы, представительница коих Марта Котелло ныне возглавляет Комитет РД по сообщению и транспорту от «Прогрессивных».

Между прочим, основанное ей общество окраины Гризинькалнса в прошлом месяцев проиграло иск против баскетбольного активиста Раймонда Элбакяна с его Ghetto Games, которые они собирались запретить.

Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
