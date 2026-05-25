ООН теряет влияние: миротворческих миссий стало меньше, а денег — не хватает

Дата публикации: 25.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Миротворцы на поле боя

Изображение: BB.lv/AI.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) предупредил о серьёзном кризисе международных миротворческих миссий. На фоне глобальной напряжённости и нехватки финансирования число операций и персонала сократилось до минимального уровня за многие годы.

Международные миротворческие операции переживают один из самых сложных периодов за последние десятилетия, говорится в новом докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира.

По данным института, к концу 2025 года в миротворческих миссиях по всему миру были задействованы менее 79 тысяч международных сотрудников — это самый низкий показатель как минимум за четверть века.

Одновременно впервые с 2016 года количество действующих операций сократилось ниже 60. В 2025 году в мире насчитывалось 58 миротворческих миссий.

В SIPRI считают, что главными причинами стали рост геополитической напряжённости и серьёзные финансовые проблемы, особенно в миссиях под эгидой Организация Объединённых Наций.

«Если ситуация продолжит развиваться таким образом, мы можем стать свидетелями драматического ослабления многостороннего управления конфликтами», — предупредил директор программы SIPRI по миротворческим операциям Яир ван дер Лейн.

По его словам, последствия могут оказаться серьёзными прежде всего для гражданского населения, поскольку государства всё чаще отходят от прежних международных норм и механизмов коллективного реагирования.

Сейчас почти три четверти всего персонала международных миссий сосредоточены всего в пяти странах — Центральноафриканской Республике, Южном Судане, Сомали, Демократической Республике Конго и Ливане.

Особую тревогу у SIPRI вызывает ситуация с финансированием операций ООН. Согласно данным института, из предусмотренных в бюджете на 2024–2025 годы 5,6 миллиарда долларов миротворческим миссиям не хватило примерно двух миллиардов.

Причина — часть крупнейших государств-доноров полностью или частично не выполнила свои финансовые обязательства. Одновременно всё сложнее становится и политическое согласование решений внутри Совета Безопасности ООН.

В SIPRI отмечают, что жёсткие позиции постоянных членов Совбеза и угрозы применения права вето всё чаще блокируют продление мандатов миротворческих операций. В качестве примера институт приводит ситуацию вокруг миссии UNIFIL в Ливане. По данным SIPRI, США выступали за прекращение её деятельности даже несмотря на продолжающиеся нарушения режима прекращения огня между Израилем и Ливаном. В итоге миссию удалось продлить лишь в качестве компромиссного решения — до декабря 2026 года.

Несмотря на кризис, в SIPRI считают, что сама идея международного миротворчества и многостороннего управления конфликтами пока сохраняет поддержку.

Однако институт предупреждает: если сокращение финансирования и политическая блокировка продолжатся, возможности международного сообщества реагировать на вооружённые конфликты будут постепенно ослабевать.

#ООН #геополитика #конфликты #финансирование #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
