Несколько стран НАТО заблокировали план по увеличению помощи Украине

Дата публикации: 25.05.2026
Инициатива генерального секретаря НАТО Марк Рютте о выделении странами альянса 0,25% ВВП на военную помощь Украине не получила единогласной поддержки. Против выступили сразу несколько крупных государств НАТО.

В НАТО возникли разногласия вокруг нового плана увеличения военной помощи Украине.

Как сообщает The Telegraph, Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада заблокировали инициативу Марка Рютте, предусматривающую обязательное выделение странами-членами альянса 0,25% своего ВВП на поддержку Украины.

По данным издания, генсек НАТО рассчитывал добиться одобрения инициативы на предстоящем саммите альянса в Анкаре, однако признал, что реализовать её пока не удастся из-за отсутствия единогласной поддержки.

Для НАТО это особенно важно, поскольку ключевые решения внутри альянса принимаются только консенсусом.

Согласно информации журналистов, ряд стран уже сейчас тратит на помощь Украине не менее 0,25% ВВП и поддерживает предложение Рютте. В их числе — Нидерланды, Польша, а также страны Балтии и Северной Европы.

На фоне продолжающейся войны именно государства восточного фланга НАТО остаются среди наиболее активных сторонников расширения военной поддержки Киева.

Источник в альянсе сообщил The Telegraph, что некоторые крупные страны Западной Европы «не в восторге от этой идеи».

По данным Кильского института мировой экономики, который отслеживает международную помощь Украине, часть стран уже превышает предложенный Рютте уровень расходов.

Сам генсек НАТО неоднократно подчёркивал, что поддержка Украины внутри альянса распределяется крайне неравномерно. По его мнению, многие государства недостаточно участвуют в финансировании помощи Киеву. Рютте также давно выступает за то, чтобы Европа брала на себя большую часть ответственности за поддержку Украины, а не зависела в основном от США.

С похожей позицией выступил и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

«Я очень хотел бы, чтобы больше стран, которые так хорошо говорят об Украине, подкрепляли свои слова реальными деньгами», — заявил он.

Дискуссия вокруг нового механизма финансирования показывает, что внутри НАТО сохраняются разные подходы к масштабу и форме долгосрочной поддержки Украины.

При этом страны Восточной и Северной Европы продолжают усиливать давление на союзников с требованием увеличить объёмы помощи Киеву.

#НАТО #Украина #Европа #финансирование #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
