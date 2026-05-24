Число ставших гражданами Германии иностранцев впервые превысило 300 000 за год, среди них много россиян, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на статистические данные 14 из 16 федеральных земель за 2025 год. Отмечается, что это рекордный показатель за 25 лет. В подсчет не входят данные из Мекленбурга - Передней Померании и Саксонии-Анхальт. В 2024 году, по данным агентства AFP, паспорт гражданина ФРГ был выдан 291 955 иностранцам.

Среди тех, кто наиболее часто проходил процесс натурализации - выходцы из Сирии, за ними следуют уроженцы Турции. На третьем месте - прибывшие в Германию из РФ. В публикации подчеркивается, что еще не вся информация собрана, и анализ продолжается, но приводится такой пример: в земле Северный Рейн - Вестфалия гражданство ФРГ получил 3841 выходец из России, что на 67,4% больше, чем годом ранее.

Среди причин роста называют, во-первых, наступивший срок, дающий возможность получать гражданство тем, кто прибыл в Германию в ходе миграционного кризиса 2015-2016 годов. Во-вторых, либерализацию законодательства, принятую предыдущим правительством. При этом ряд консерваторов в нынешней правящей коалиции считает необходимым ужесточить условия получения гражданства ФРГ.

Хотя из многих городов и коммун в Германии поступают сведения о снижении числа новых заявлений на натурализацию, в то же время там готовятся к очередному буму: в 2027 году получить немецкий паспорт смогут многие украинцы. Это связано с тем, что первая волна беженцев, приехавших после начала вторжения РФ в Украину, достигнет необходимого пятилетнего срока проживания в стране, после которого можно подаваться на гражданство.