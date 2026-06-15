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«После Ирана займусь Украиной». Трамп обозначил планы по внешней политике 0 68

В мире
Дата публикации: 15.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

ФОТО: twitter

Президент США сделал заявление на пресс-конференции с французским коллегой.

Достижение сделки с Ираном даст возможность сосредоточить усилия на урегулировании украинского конфликта, заявил президент США на пресс-конференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Он, как сообщает RTVI US, также позитивно оценил свои последние телефонные разговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским — оба поздравили главу Белого дома с 80-летием. Трамп отметил, что считает лидеров готовыми к диалогу.

«Может быть, мы сможем что-то сделать по Украине. Я думаю, оба, и Путин, и Зеленский открыты к этому. Сейчас с Ираном закончено, мы сфокусируемся на Украине», — сказал он.

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#Иран #США #Украина #внешняя политика #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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