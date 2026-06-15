Достижение сделки с Ираном даст возможность сосредоточить усилия на урегулировании украинского конфликта, заявил президент США на пресс-конференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Он, как сообщает RTVI US, также позитивно оценил свои последние телефонные разговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским — оба поздравили главу Белого дома с 80-летием. Трамп отметил, что считает лидеров готовыми к диалогу.

«Может быть, мы сможем что-то сделать по Украине. Я думаю, оба, и Путин, и Зеленский открыты к этому. Сейчас с Ираном закончено, мы сфокусируемся на Украине», — сказал он.