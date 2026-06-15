Трамп летит на саммит G7: кто еще участвует и что будут обсуждать?

Саммит пройдет в городе Эвиан-ле-Бен на берегу Женевского озера с 15 по 17 июня. Кроме традиционных участников — США, Канады, Японии, Великобритании, Франции, Италии, Германии и ЕС — приглашены также Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и Египет для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.

Главной темой для Трампа станет Ормузский пролив и завершение конфликта с Ираном, сообщают источники AP. При этом президент США «разочарован европейскими союзниками», которые якобы подвели его в Персидском заливе, уточняет Reuters.

Французская сторона, в свою очередь, как пишет RTVI US, стремится избежать открытой конфронтации. Свои первые переговоры на саммите Трамп проведет с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. При этом глава Белого дома уже пригрозил Франции пошлинами в 100% на вино и шампанское, если не будет отменен цифровой налог для американских IT-корпораций.

Гостем саммита станет украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, он предложил российскому президенту Владимиру Путину лично встретиться в рамках G7. Об этом Зеленский рассказал журналистам в Киеве.