Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Неужели Путин встретится с Зеленским? Начинается саммит G7 0 199

В мире
Дата публикации: 15.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Трамп летит на саммит G7: кто еще участвует и что будут обсуждать?

Саммит пройдет в городе Эвиан-ле-Бен на берегу Женевского озера с 15 по 17 июня. Кроме традиционных участников — США, Канады, Японии, Великобритании, Франции, Италии, Германии и ЕС — приглашены также Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и Египет для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.

Главной темой для Трампа станет Ормузский пролив и завершение конфликта с Ираном, сообщают источники AP. При этом президент США «разочарован европейскими союзниками», которые якобы подвели его в Персидском заливе, уточняет Reuters.

Французская сторона, в свою очередь, как пишет RTVI US, стремится избежать открытой конфронтации. Свои первые переговоры на саммите Трамп проведет с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. При этом глава Белого дома уже пригрозил Франции пошлинами в 100% на вино и шампанское, если не будет отменен цифровой налог для американских IT-корпораций.

Гостем саммита станет украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, он предложил российскому президенту Владимиру Путину лично встретиться в рамках G7. Об этом Зеленский рассказал журналистам в Киеве.

×
Читайте нас также:
#Иран #Франция #Украина #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Трамп
Изображение к статье: У берегов Турции обнаружили беспилотник с боеприпасами
Изображение к статье: Мариус Борг Хёйби
Изображение к статье: Октагон у Белого дома

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Деньги
ЧП и криминал
Изображение к статье: Пассажиры в аэропорту
В мире
Изображение к статье: Святой Лукьян
Наша Латвия
Изображение к статье: Президент США Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: Лукашенко
В мире
Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Деньги
ЧП и криминал
Изображение к статье: Пассажиры в аэропорту
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео