В конце прошлой недели в полицию стран Балтии обратились несколько жертв интернет-мошенников, которые в общей сложности лишились десятков тысяч евро.

В частности, поступило сообщение о том, что в Эстонии пришло сообщение от портала ePortal, в котором говорилось о штрафе за нарушение правил дорожного движения. Потерпевшая перешла по содержащейся в сообщении ссылке в свой интернет-банк, ввела данные банковской карты и подтвердила операцию PIN-кодами Smart-ID. В результате с ее счета был осуществлен перевод на чужой счет в банке SEB. Ущерб, причиненный в результате мошенничества, по предварительным данным, составляет 1100 евро.

91-летней жительнице таллиннского района Ласнамяэ позвонили мошенники, представившиеся сотрудниками Elisa и полиции. В тот же день потерпевшая отдала пришедшему к ней домой незнакомцу наличные. По предварительной оценке, ущерб от мошенничества составил 1000 евро.

63-летней жительнице Таллинна позвонили мошенники, представившиеся сотрудниками Tele2, Swedbank и полиции. Следуя их указаниям, потерпевшая передала свою банковскую карту пришедшему к ней домой неустановленному мужчине. Кроме того, женщина сообщила мошенникам PIN-коды от Mobiil-ID, в результате чего на ее имя был оформлен кредит в Ferratum. Преступники также сняли наличные с ее банковского счета. По предварительной оценке, причиненный ущерб составил 6400 евро.

12 июня поступило сообщение о том, что мошенник, представившись следователем, выманил у 89-летней жительницы таллиннского района Кристийне наличные деньги под предлогом проведения банковской экспертизы. В тот же день потерпевшая отдала деньги пришедшему к ней домой незнакомому молодому человеку. По предварительной оценке, ущерб составил 6250 евро.

В тот же день было начато производство по делу, в рамках которого неустановленное лицо выманило у потерпевшего более 26 000 евро. По предварительным данным, мошенник выдавал себя за Илона Маска и общался с жертвой через Google Chat, WhatsApp, Telegram и Hotmail, предлагая инвестиционные возможности. У потерпевшего также требовали дополнительные платежи якобы для возврата первоначально вложенных средств, однако своих денег он так и не получил. Чтобы убедить жертву в подлинности своей личности, мошенник даже совершил с ним видеозвонок.