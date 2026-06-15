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Бизнесмен и его сын получили сроки в Бельгии за продажу высокоточных устройств в РФ 0 206

ЧП и криминал
Дата публикации: 15.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Господин Лабин имел два паспорта.

Большинство экспортированных в Россию товаров не подпадают под действие санкций или ограничений.

Суд в Брюсселе приговорил гражданина Бельгии и России Виктора Лабина к пяти годам лишения свободы по делу о незаконном экспорте товаров двойного назначения и химических веществ в РФ. Об этом сообщают Reuters и Politico.

По данным суда, Лабин сыграл центральную роль в поставке в Россию более 400 тонн товаров, включая датчики, используемые для обнаружения и контроля взрывов, и химические вещества, в том числе оксид иттрия – сырье, которое необходимо при производстве компонентов для электроники, военной и лазерной техники.

Лабин и предприниматель из Брюсселя, как утверждается, подделывали таможенные документы и направляли грузы через компании в таких странах, как Турция, Казахстан и Узбекистан, чтобы скрыть их конечный пункт назначения в России.

Большинство экспортированных в Россию товаров не подпадают под действие санкций или ограничений, однако суд считает, что преступление имело "политический" характер.

Адвокат Лабина Станислас Эскенази заявил, что экспортируемое химическое вещество само по себе не являлось незаконным. Суд, по его словам, вынес необычно суровое наказание, поскольку его подзащитный был родом из России.

Лабина задержали летом 2025 года.

За полтора года до этого The Insider опубликовал расследование о Викторе Лабине и его сыновьях – Романе и Руслане. В нем говорится, что Лабин-старший через свою компанию Groupe d'Investissement Financier поставлял товары российской компании "Сонатек", которой владеет его сын Руслан Лабин. В свою очередь, "Сонатек" оказывала услуги по поставке и обслуживанию продукции как минимум 18 предприятиям оборонной промышленности.

Издание называет Виктора Лабина "ГРУ-шником" – журналисты выяснили, что в Москве он был прописан в общежитии академии Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ). Politico пишет, что представители Федеральной прокуратуры Бельгии в суде заявили, что подозревают его в связях с российской военной разведкой.

Лабин-старший провел под стражей почти один год. Эскенази считает, что его подзащитный может получить право на условно-досрочное освобождение в течение нескольких месяцев. Руслана Лабина суд в Брюсселе заочно приговорил к шести годам лишения свободы.

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