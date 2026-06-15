Специальные представители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время вновь посетят Россию. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, Москва и Вашингтон согласовали новый визит американских представителей, которые в настоящее время также занимаются вопросами, связанными с ситуацией на Ближнем Востоке.

"Согласовано, что специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые сейчас плотным образом занимаются иранскими делами, в ближайшее время снова приедут в Россию", - заявил помощник Кремля журналистам.

Предстоящая поездка станет очередным этапом дипломатических контактов между Москвой и Вашингтоном на фоне продолжающихся переговоров по вопросам международной безопасности и урегулирования войны в Украине.

Ранее на этой неделе Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпредставителями президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

В украинских СМИ также сообщалось, что Киев ожидает визита американской делегации, который ранее откладывался. При этом представители украинской власти подчеркивали, что контакты с участием США продолжаются, несмотря на отсутствие публичных встреч и заявлений.

Официальные сроки новой поездки Уиткоффа и Кушнера в Россию пока не раскрываются.