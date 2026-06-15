Не совсем. Это утверждение отражает одну из научных точек зрения, но далеко не является общепринятым фактом.

Исследование ученых из Flinders University действительно пришло к выводу, что нынешняя численность населения превышает уровень, который можно считать устойчивым при современном потреблении ресурсов. Однако здесь важно понимать несколько нюансов.

Что означает «оптимальная численность»?

Цифра в 2,5 млрд человек — не биологический предел Земли, а расчетная оценка для определенного уровня потребления и экологической нагрузки.

Если все люди будут жить по модели развитых стран с высоким потреблением энергии, мяса, автомобилей и товаров, то планете действительно потребуется значительно больше ресурсов. Но если технологии станут эффективнее, а потребление — рациональнее, Земля сможет обеспечивать гораздо большее население.

Почему ученые говорят о «1,7 планеты»?

Этот показатель основан на концепции экологического следа. По расчетам исследователей, человечество ежегодно потребляет природные ресурсы примерно в 1,7 раза быстрее, чем экосистемы успевают их восстанавливать.

Речь идет о:

вырубке лесов;

истощении почв;

чрезмерном вылове рыбы;

выбросах углекислого газа;

использовании пресной воды.

То есть проблема связана не только с количеством людей, но и с образом жизни.

Например, за последние 60 лет производство продовольствия росло быстрее численности населения благодаря селекции, удобрениям, механизации и новым агротехнологиям.

Будет ли население расти бесконечно?

Скорее всего, нет.

По прогнозам United Nations, население Земли достигнет примерно 10–10,5 млрд человек во второй половине XXI века, после чего рост практически остановится. Во многих странах уже наблюдается обратная проблема — снижение рождаемости и старение населения.

Особенно это заметно в:

Японии;

Южной Корее;

Италии;

Германии;

Латвии.

Современная наука все чаще приходит к выводу, что проблема заключается не столько в количестве людей, сколько в сочетании трех факторов:

Высокое потребление ресурсов. Использование ископаемого топлива. Неравномерное распределение богатства и продовольствия.

Поэтому вопрос сегодня звучит уже не «слишком ли много людей на Земле?», а скорее «сможет ли человечество изменить модель потребления и развития так, чтобы обеспечить достойную жизнь растущему населению без разрушения экосистем».