В Наньянском технологическом университете в Сингапуре представили прототип нового многофункционального медицинского робота, который способен путешествовать внутри тела пациента и выполнять сразу пять отдельных задач. Он всего 4,4 мм в длину, и у него нет собственного источника энергии – робот приводится в движение за счет внешних магнитных полей. В отличие от предыдущих версий он получил полужесткую конструкцию, а также особый тип движения – робот может вращаться, чтобы преодолевать сложные участки внутри тела.

Это первый робот с магнитным внешним питанием, который совмещает несколько функций. Предыдущие конструкции имели ключевой недостаток – они намагничивались целиком, поэтому поведение всех частей робота было подчинено одной задаче. В новой конструкции использованы магнитные вкрапления диаметром 5 мкм внутри силиконовой основы, а их расположение тщательно выверено. Это позволяет избирательно активировать разные части робота для выполнения соответствующих задач.

Помимо передвижения внутри тела робот умеет разрезать ткани и проводить биопсию в труднодоступных местах, транспортировать наружу вырезанные фрагменты с минимальным воздействием на основной организм. Также он может доставить лекарство в нужный участок, а в случае с раковыми клетками – использовать нагрев для проведения экспериментальной гипертермии для их точечного уничтожения.

Технология находится на ранней стадии, робота пока тестируют на имитаторах тканей, а не внутри живого организма. У него много недостатков, главный из которых – необходимость сложного и непрерывного контроля над машиной во время всего ее пребывания внутри живой материи. Хирургам предстоит научить робота и самим научиться новым способам визуализации перемещений и в целом навигации по телу для проведения различных процедур.