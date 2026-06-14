Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Сингапуре создали крошечного хирургического робота с пятью функциями 0 46

Техно
Дата публикации: 14.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Команда разработчиков довольна своим питомцем.

Он умеет разрезать ткани и проводить биопсию в труднодоступных местах.

В Наньянском технологическом университете в Сингапуре представили прототип нового многофункционального медицинского робота, который способен путешествовать внутри тела пациента и выполнять сразу пять отдельных задач. Он всего 4,4 мм в длину, и у него нет собственного источника энергии – робот приводится в движение за счет внешних магнитных полей. В отличие от предыдущих версий он получил полужесткую конструкцию, а также особый тип движения – робот может вращаться, чтобы преодолевать сложные участки внутри тела.

Это первый робот с магнитным внешним питанием, который совмещает несколько функций. Предыдущие конструкции имели ключевой недостаток – они намагничивались целиком, поэтому поведение всех частей робота было подчинено одной задаче. В новой конструкции использованы магнитные вкрапления диаметром 5 мкм внутри силиконовой основы, а их расположение тщательно выверено. Это позволяет избирательно активировать разные части робота для выполнения соответствующих задач.

hirurgicheskij-robot-auMo.jpg

Помимо передвижения внутри тела робот умеет разрезать ткани и проводить биопсию в труднодоступных местах, транспортировать наружу вырезанные фрагменты с минимальным воздействием на основной организм. Также он может доставить лекарство в нужный участок, а в случае с раковыми клетками – использовать нагрев для проведения экспериментальной гипертермии для их точечного уничтожения.

Технология находится на ранней стадии, робота пока тестируют на имитаторах тканей, а не внутри живого организма. У него много недостатков, главный из которых – необходимость сложного и непрерывного контроля над машиной во время всего ее пребывания внутри живой материи. Хирургам предстоит научить робота и самим научиться новым способам визуализации перемещений и в целом навигации по телу для проведения различных процедур.

×
Читайте нас также:
#медицина #хирургия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Руководство OpenAI выступило против полной замены людей искусственным интеллектом
Изображение к статье: В этом уникальном агрегате отразились инженерные решения 1980-х годов. Иконка видео
Изображение к статье: Visa позволит ChatGPT самостоятельно оплачивать покупки
Изображение к статье: Луна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Алсу рассказала, как изменилась ее жизнь после громкого развода
Люблю!
Изображение к статье: Какой вид птиц лучше всего приспособлен к длительным перелетам?
В мире животных
Изображение к статье: криво уложенная асфальтовая дорожка
Наша Латвия
Изображение к статье: 7 гигиенических привычек, которые мы зря прививаем детям
Люблю!
Изображение к статье: Гантели
Наша Латвия
Изображение к статье: Рената Литвинова примерила образ «Смерти с косой» для обложки французского журнала
Люблю!
Изображение к статье: Алсу рассказала, как изменилась ее жизнь после громкого развода
Люблю!
Изображение к статье: Какой вид птиц лучше всего приспособлен к длительным перелетам?
В мире животных
Изображение к статье: криво уложенная асфальтовая дорожка
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео