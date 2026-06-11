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Руководство OpenAI выступило против полной замены людей искусственным интеллектом 0 23

Техно
Дата публикации: 11.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Руководство OpenAI выступило против полной замены людей искусственным интеллектом

Глава OpenAI Сэм Альтман и главный научный сотрудник компании Якуб Пахоцкий заявили, что не считают тотальную автоматизацию желательным сценарием будущего. По их мнению, искусственный интеллект должен усиливать возможности человека, а не вытеснять его из всех сфер жизни.

Руководство OpenAI призвало не стремиться к полной автоматизации мира с помощью искусственного интеллекта. Генеральный директор компании Сэм Альтман и главный научный сотрудник Якуб Пахоцкий подчеркнули, что, несмотря на огромный потенциал ИИ для повышения производительности, они хорошо осознают риски, связанные с бесконтрольным развитием технологий.

«Полная автоматизация абсолютно всего — это не то будущее, которого мы хотим. Это было бы пустым и опасным», — заявили представители OpenAI.

По их словам, системы искусственного интеллекта должны оставаться безопасными и находиться под контролем человека. В компании считают, что по мере развития ИИ роль людей не уменьшится, а, напротив, станет ещё более значимой.

Альтман и Пахоцкий уверены, что именно за человеком должны оставаться ключевые функции: определение целей и приоритетов, принятие решений, поиск компромиссов, а также привнесение в работу ценностей, ответственности, вкуса и заботы о других людях.

Руководители OpenAI отметили, что главная задача компании заключается в создании технологий, которые служат интересам всего человечества. По их мнению, развитие искусственного интеллекта не должно приводить к концентрации власти в руках отдельных государств, корпораций или узкого круга лиц.

«Мы считаем, что более безопасное будущее — это будущее, в котором власть распределена широко и как можно больше людей могут участвовать в формировании устойчивой экосистемы», — подчеркнули они.

Заявление прозвучало на фоне растущих дискуссий о темпах внедрения искусственного интеллекта. Ранее один из сотрудников компании Anthropic признался, что уже не успевает адаптироваться к процессам автоматизации и сталкивается с трудностями при контроле ошибок, допускаемых ИИ.

Сама Anthropic также выступила за более осторожный подход к развитию отрасли. В компании считают, что темпы создания новых ИИ-систем следует замедлить, чтобы исследования в области безопасности и общественные институты успевали адаптироваться к стремительно меняющимся технологиям.

Несмотря на впечатляющие возможности современных нейросетей, ведущие разработчики ИИ всё чаще подчёркивают: технологии должны помогать людям, а не заменять их. По мнению руководства OpenAI, устойчивое развитие искусственного интеллекта возможно только при сохранении ключевой роли человека в принятии решений и контроле над технологиями.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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