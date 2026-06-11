В четверг Сейм принял поправки к закону о защитных полосах, которые предусматривают определить вдоль государственной границы и патрульной полосы защитную полосу шириной до 30 метров.

Как ранее пояснялось депутатам, Государственная пограничная охрана регулярно сталкивается с повреждениями забора и патрульной полосы на границе. Пограничную инфраструктуру могут повредить как деятельность человека, так и природные явления, например, падение деревьев.

В 2024 году было зафиксировано 162 случая, когда деревья повредили пограничные инженерные сооружения, а в 2025 году - 36 случаев.

Устранение повреждений в патрульной полосе и заборе в 2024 году обошлось в 364 000 евро, а в прошлом году - примерно в 700 000 евро.

Закон предусматривает установление защитной полосы шириной до 30 метров вдоль полосы государственной границы и патрульной полосы. В этой зоне будут введены дополнительные ограничения, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию и развитие инфраструктуры погранохраны.

В защитных полосах хозяйственная деятельность и строительство будут возможны по согласованию с Министерством обороны. Также определен порядок своевременной вырубки потенциально опасных деревьев, а для отчуждения недвижимого имущества потребуется согласие Минобороны.

Потенциально опасными деревьями считаются деревья, которые выше, чем расстояние до полосы государственной границы, деревья, которые постоянно отклонены от вертикальной оси в сторону внешней сухопутной границы более чем на 15 градусов, деревья с видимыми признаками гнили, лиственные деревья с несимметричной кроной, деревья, погрызенные бобрами, и другие.

Одновременно закон предусматривает гибкий подход к содержанию защитной полосы - этим сможет заниматься как государство, так и, по взаимной договоренности, владельцы земли или законные управляющие. Срубленная древесина останется в собственности землевладельца.

Закон разработан с учетом интересов национальной безопасности. Он предусматривает соразмерные ограничения прав собственности, которые необходимы для обеспечения неприкосновенности государственной границы и эффективной работы системы пограничной охраны.

Под влиянием изменения климата в последние годы растет число повреждений, вызванных бурями и снегом, что существенно влияет на безопасную работу и эксплуатацию пограничного забора и других инженерных сооружений.