Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Будет расширена защитная полоса вдоль государственной границы 0 85

Наша Латвия
Дата публикации: 11.06.2026
LETA
Изображение к статье: Граница Латвии

В четверг Сейм принял поправки к закону о защитных полосах, которые предусматривают определить вдоль государственной границы и патрульной полосы защитную полосу шириной до 30 метров.

Как ранее пояснялось депутатам, Государственная пограничная охрана регулярно сталкивается с повреждениями забора и патрульной полосы на границе. Пограничную инфраструктуру могут повредить как деятельность человека, так и природные явления, например, падение деревьев.

В 2024 году было зафиксировано 162 случая, когда деревья повредили пограничные инженерные сооружения, а в 2025 году - 36 случаев.

Устранение повреждений в патрульной полосе и заборе в 2024 году обошлось в 364 000 евро, а в прошлом году - примерно в 700 000 евро.

Закон предусматривает установление защитной полосы шириной до 30 метров вдоль полосы государственной границы и патрульной полосы. В этой зоне будут введены дополнительные ограничения, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию и развитие инфраструктуры погранохраны.

В защитных полосах хозяйственная деятельность и строительство будут возможны по согласованию с Министерством обороны. Также определен порядок своевременной вырубки потенциально опасных деревьев, а для отчуждения недвижимого имущества потребуется согласие Минобороны.

Потенциально опасными деревьями считаются деревья, которые выше, чем расстояние до полосы государственной границы, деревья, которые постоянно отклонены от вертикальной оси в сторону внешней сухопутной границы более чем на 15 градусов, деревья с видимыми признаками гнили, лиственные деревья с несимметричной кроной, деревья, погрызенные бобрами, и другие.

Одновременно закон предусматривает гибкий подход к содержанию защитной полосы - этим сможет заниматься как государство, так и, по взаимной договоренности, владельцы земли или законные управляющие. Срубленная древесина останется в собственности землевладельца.

Закон разработан с учетом интересов национальной безопасности. Он предусматривает соразмерные ограничения прав собственности, которые необходимы для обеспечения неприкосновенности государственной границы и эффективной работы системы пограничной охраны.

Под влиянием изменения климата в последние годы растет число повреждений, вызванных бурями и снегом, что существенно влияет на безопасную работу и эксплуатацию пограничного забора и других инженерных сооружений.

×
Читайте нас также:
#недвижимость #граница #экология #безопасность #инфраструктура #деревья
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Сдача донорской крови
Изображение к статье: Погранохрана Латвии
Изображение к статье: Костер на Лиго
Изображение к статье: Мигранты в центре Муцениеки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Красная площадь и Кремль
В мире
Изображение к статье: Счастливые родители с младенцем. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Руководство OpenAI выступило против полной замены людей искусственным интеллектом
Техно
Изображение к статье: Игрок в бридж с картами
Политика
1
Изображение к статье: Магазин Селвер в Эстонии
В мире
Изображение к статье: В Австралии продают целый город по цене квартиры: в комплекте паб, мотель и почта
В мире
Изображение к статье: Красная площадь и Кремль
В мире
Изображение к статье: Счастливые родители с младенцем. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Руководство OpenAI выступило против полной замены людей искусственным интеллектом
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео