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Лиго в Риге отметят сразу на трёх площадках: где будут концерты, костры и встреча рассвета 0 118

Наша Латвия
Дата публикации: 11.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Костер на Лиго
ФОТО: LETA

В этом году главные мероприятия Лиго и Янова дня в Риге пройдут одновременно в Гризинькалнсе, Дзегужкалнсе и Межапарке. Праздничная программа начнётся вечером 23 июня и продлится до рассвета 24 июня.

Рижское самоуправление объявило программу главных мероприятий Лиго и Янова дня, которые в этом году будут проходить сразу на трёх городских площадках.

Празднование стартует 23 июня в 20:00 и завершится только после встречи восхода солнца утром следующего дня.

Все мероприятия будут бесплатными для посетителей. На площадках также будут работать торговцы традиционными праздничными угощениями и напитками.

Одним из центров праздника станет Гризинькалнс, где программа под названием «От солнца до солнца» начнётся с плетения венков, народных игр и знакомства с традициями Лиго.

Позже гостей ждут проводы солнца, зажжение костра и выступления фольклорных коллективов. После полуночи праздник продолжится концертами, танцами и выступлениями диджеев до самого утра.

Любителям традиционного празднования организаторы предлагают отправиться на Дзегужкалнс. Здесь основной акцент сделан на народных песнях, обрядах летнего солнцестояния и танцах.

Вечером прозвучат песни Лиго, состоится большой народный бал, а после полуночи традиционно будут чествовать всех Янисов. Завершится программа встречей рассвета под музыку фольклорных коллективов.

Что важно знать: Дзегужкалнс (Кукушкина гора) исторически считается одним из главных мест празднования Лиго в Риге, где многие годы сохраняются наиболее аутентичные традиции Яновой ночи.

Самой масштабной концертной площадкой станет Зеленый театр Межапарка. Здесь пройдёт «Рижский зелёный бал», в программе которого выступления популярных латвийских исполнителей и групп, включая «Labvēlīgais tips», Айю Андрееву, Жоржа Сиксну, Ральфа Эйландса и других музыкантов.

Финальной частью праздника станет ритуал встречи солнца, который начнётся около половины пятого утра.

В последние годы Рига всё чаще организует празднование одновременно в нескольких районах города, чтобы жители могли выбрать между традиционной атмосферой народного праздника и более современной концертной программой.

Подробная программа мероприятий доступна на сайте Рижского самоуправления и городских культурных учреждений.

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#Рига #лиго #культура #музыка #традиции #концерты
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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