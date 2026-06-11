Уже с июля под вопросом окажется будущее популярных трансграничных автобусных маршрутов между Латвией и Эстонией. Эксперимент, финансируемый Евросоюзом, оказался востребованным, однако после завершения проекта страны пока не договорились, кто будет оплачивать рейсы дальше.

В течение последнего года жители приграничных районов Латвии и Эстонии могли пользоваться двумя новыми международными автобусными маршрутами. Один из них соединяет Салацгриву и Айнажи с эстонским курортом Пярну, второй связывает города-близнецы Валку и Валгу, сообщают Новости ТВ3.

Обе линии были запущены в рамках проекта, финансируемого Европейским союзом. Теперь срок его действия подходит к концу, а вопрос дальнейшего финансирования остаётся открытым.

Судя по отзывам пассажиров, маршруты быстро стали частью повседневной жизни. Жители используют автобусы для поездок на работу, за покупками, в медицинские учреждения, а также для отдыха в Пярну.

Особенно популярным оказался маршрут в крупнейший курортный город Эстонии. Во время действия проекта стоимость поездки составляла всего два евро независимо от расстояния.

«Утром можно уехать, провести день в Пярну и вечером вернуться домой. Это очень удобно», — рассказывают пассажиры.

В приграничных самоуправлениях отмечают, что проект оказался успешным не только с точки зрения мобильности, но и для развития экономики регионов. По словам исполнительного директора Лимбажского края Артиса Аргалиса, жители обеих стран стали чаще ездить друг к другу за услугами, покупками и отдыхом, что способствует развитию местного бизнеса по обе стороны границы.

Председатель думы Валкского края Вентс Армандс Крауклис считает, что такие маршруты имеют значение не только как транспортная услуга, но и как символ сотрудничества между соседними государствами.

Эстония уже заявила о готовности сохранить маршруты после завершения европейского финансирования. Более того, некоторые эстонские учреждения и самоуправления готовы временно покрывать расходы самостоятельно.

Так, власти Валги намерены продолжить финансирование автобусного сообщения с Валкой, а Центр общественного транспорта уезда Пярну готов сохранить маршрут в Пярну как минимум до конца года, хотя и с меньшим количеством рейсов.

При этом эстонская сторона предлагает долгосрочное решение: разделить расходы между двумя государствами поровну. По предварительным оценкам, содержание маршрута Салацгрива–Пярну может обходиться примерно в 50 тысяч евро в год. Если линия будет сокращена до Айнажи, расходы станут ещё ниже.

В Латвии к инициативе относятся осторожнее. Министерство сообщения положительно оценивает идею развития трансграничного транспорта, однако признаёт, что в бюджете этого года отдельного финансирования для подобных маршрутов не предусмотрено.

Руководитель проекта со стороны Латвии Лелде Абеле отмечает, что эстонские партнёры действуют более решительно и уже готовы вкладывать собственные средства. По её мнению, при формировании бюджета на следующий год Латвии также стоит рассмотреть возможность хотя бы частичного софинансирования маршрутов.

Сейчас стороны продолжают переговоры и расчёты расходов на 2027 год.

История с автобусами в Пярну и Валгу показывает, что востребованный общественный транспорт может оказаться под угрозой не из-за отсутствия пассажиров, а из-за нерешённого вопроса финансирования.