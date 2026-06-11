Бархатцы привлекают внимание своей красотой и могут украсить любую клумбу.

Уход за бархатцами довольно прост, поэтому многие садоводы с удовольствием их выращивают. Однако для достижения пышного цветения необходимо соблюдать определённые правила.

Правила посадки бархатцев

Сначала нужно выбрать сорт растения, учитывая место его размещения. Например, для балкона не подойдут высокие кусты.

Если вы планируете посадить бархатцы в середине лета, лучше купить небольшой проросший кустик, который нужно просто пересадить на нужное место.

Для более ранней посадки можно приобрести семена. Процесс посева включает следующие этапы:

Вырыть небольшую канавку глубиной около 5 см. Увлажнить почву. После впитывания влаги засыпать семена и присыпать их землёй.

Первые всходы обычно появляются через 2-3 недели. Если ростки расположены слишком близко друг к другу, нужно подождать, пока укрепится корневая система, а затем провести рассадку.

Регулярный полив необходим для поддержания увлажнённого состояния почвы.