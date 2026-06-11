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США ударили по Ирану ракетами Tomahawk: Трамп раскрыл детали операции 0 116

В мире
Дата публикации: 11.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: США ударили по Ирану ракетами Tomahawk: Трамп раскрыл детали операции

Американские военные в ночь на четверг нанесли новые удары по территории Ирана, задействовав крылатые ракеты Tomahawk и боевую авиацию. По словам президента США Дональда Трампа, целью операции стали объекты ПВО, системы связи и военной разведки.

Американские вооружённые силы во время ударов по Ирану в ночь на четверг использовали крылатые ракеты Tomahawk морского базирования. Об этом свидетельствуют данные Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

Командование опубликовало видеозапись запуска ракет с эсминца USS Michael Murphy, входящего в состав американской корабельной группировки в Аравийском море к юго-востоку от Ирана.

Согласно данным Информационной службы Военно-морского института США, в настоящее время в распоряжении CENTCOM находятся 14 ракетных эсминцев. В зависимости от комплектации каждый из них способен нести не менее 32 крылатых ракет Tomahawk с дальностью поражения до 1600 километров.

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News сообщил, что в ходе операции были использованы 49 ракет Tomahawk, а также истребители, которые наносили удары по системам противовоздушной обороны.

По словам американского лидера, часть целей располагалась на побережье Ирана в районе Персидского залива, а некоторые объекты находились примерно в 65 километрах от Тегерана.

В CENTCOM заявили, что американские военные нанесли удары по иранским средствам воздушного наблюдения, системам связи и объектам ПВО на территории страны.

«Корпус морской пехоты, Военно-воздушные силы и Военно-морские силы США применили высокоточные боеприпасы против иранских целей, представлявших угрозу для американских войск и международных торговых судов, проходящих через региональные воды», — говорится в сообщении командования.

Американские военные отметили, что операция проводилась «в целях самообороны» и стала ответом на «неоправданную и продолжающуюся агрессию Ирана».

По данным иранских СМИ, в ночь на четверг мощные взрывы были зафиксированы как минимум в шести районах страны.

Новые удары США стали одной из крупнейших американских военных операций против Ирана за последнее время. Использование десятков ракет Tomahawk и авиации свидетельствует о сохранении высокой напряжённости в регионе и риске дальнейшей эскалации конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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