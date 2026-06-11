В польском городе Кельце разгорается дискуссия вокруг исторической памяти и украинско-польских отношений. Депутаты партии «Право и справедливость» выступили с призывом к властям Винницы изменить название улицы Степана Бандеры, заявив, что этот шаг мог бы способствовать укреплению партнерства между двумя городами.

Фракция партии «Право и справедливость» в городском совете Кельце направила председателю совета Мачею Якубчику проект резолюции, в которой содержится призыв к мэру Винницы и городскому совету переименовать улицу Степана Бандеры.

Как сообщает Telewizja Świętokrzyska, инициатива появилась на фоне разгоревшегося в городе скандала вокруг вопросов общей украинско-польской истории. В связи с этим Винница уже отозвала свою просьбу к польскому городу-побратиму о передаче автобусов.

Депутаты от партии «Право и справедливость» рассчитывают, что на ближайшей сессии городского совета документ получит поддержку всех фракций.

В тексте резолюции говорится, что городской совет Кельце обращается к руководству Винницы с официальным призывом изменить название улицы, которая с 2022 года носит имя Степана Бандеры.

Авторы документа подчёркивают, что Кельце и Винницу связывают более 70 лет партнёрских отношений, основанных на культурном и экономическом сотрудничестве, а также дружбе между жителями двух городов.

«Масштаб этих связей особенно проявился после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную агрессию против Украины. Сообщество Кельце без колебаний пришло на помощь Виннице и тысячам украинских беженцев, оказывая гуманитарную, материальную и институциональную поддержку, разделяя вашу боль и поддерживая борьбу за свободу», — говорится в документе.

При этом депутаты подчёркивают, что настоящие партнёрские отношения невозможны без обсуждения сложных исторических вопросов.

«Фигура Степана Бандеры и наследие ОУН-УПА в Польше однозначно ассоциируются с массовыми преступлениями против мирного гражданского населения. По мнению польских историков и значительной части польского общества, Степан Бандера как лидер Организации украинских националистов несёт ответственность за трагические события, связанные с гибелью польского населения на Волыни. Символы и имена, связанные с этой историей, вызывают в Польше глубокую боль и остаются серьёзным препятствием для развития партнёрских отношений», — отмечается в резолюции.

В связи с этим депутаты Кельце обратились к властям и жителям Винницы с просьбой выбрать для улицы другое имя.

По их мнению, в украинской истории и в истории самой Винницы есть множество выдающихся личностей — борцов за независимость, деятелей культуры, науки и общественной жизни, чьи имена могли бы объединять, а не разделять украинцев и поляков.

«Такой шаг со стороны Винницы, сделанный в духе взаимного уважения и исторической правды, стал бы важным символом зрелости наших партнёрских отношений. Освобождение общественного пространства от символов, вызывающих споры между поляками и украинцами, могло бы укрепить сотрудничество между нашими городами на многие десятилетия вперёд», — говорится в документе.

Напомним, что в последние дни в Польше активно обсуждается ещё один спорный вопрос, связанный с исторической памятью. Поводом стало решение президента Украины присвоить одному из учебных центров Сил специальных операций имя героев УПА.

Исторические вопросы продолжают оставаться одной из самых чувствительных тем в отношениях между Польшей и Украиной. Несмотря на тесное сотрудничество и взаимную поддержку последних лет, споры вокруг трактовки событий прошлого по-прежнему способны вызывать серьёзные политические и общественные дискуссии по обе стороны границы.