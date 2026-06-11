Латвия, другие страны Балтии, США, Великобритания, Германия и ещё ряд государств выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от Ирана прекратить операции против людей на территории других стран. В документе Тегеран обвиняется в причастности к заговорам, нападениям и запугиванию оппонентов за рубежом.

Сразу 22 государства выступили с совместным предупреждением Ирану, обвинив его в проведении враждебных операций на территории иностранных государств.

Под заявлением подписались Латвия, Литва и Эстония, а также США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Австралия, Нидерланды, Швеция и другие страны Европы и Северной Америки.

Авторы документа заявляют, что иранские структуры безопасности используют как международные, так и местные преступные группировки для организации нападений, запугивания и преследования людей за пределами Ирана. Особую обеспокоенность вызвали случаи, которые, по мнению подписавших стран, были направлены против иранских диссидентов, журналистов, а также еврейских и израильских общин.

В совместном заявлении подчёркивается, что попытки убийств, похищений, угроз и других форм давления на территории иностранных государств рассматриваются как нарушение суверенитета и международных норм. Страны потребовали немедленно прекратить подобную деятельность.

Отдельно в документе упоминаются разведывательные структуры Корпус стражей Исламской революции и его подразделение «Силы Кудс», которые, по утверждению авторов заявления, связаны с рядом операций за рубежом. Также внимание уделено группировке HAYI, которая ранее брала на себя ответственность за нападения на объекты еврейских общин в нескольких европейских странах.

В последние годы обеспокоенность действиями Ирана за пределами страны неоднократно выражали различные западные государства. Одним из наиболее резонансных случаев стала реакция Австралии на серию антисемитских атак, после которых Канберра предприняла дипломатические меры против Тегерана.

Что важно понимать: подобные коллективные заявления появляются сравнительно редко и обычно свидетельствуют о наличии согласованной позиции сразу большого числа государств по вопросам безопасности.

Среди подписантов документа оказались практически все страны Балтии и Северной Европы, а также ключевые союзники по НАТО и партнёры Евросоюза.

Совместное заявление демонстрирует растущую международную обеспокоенность предполагаемой деятельностью иранских структур за пределами страны и сигнализирует о готовности государств координировать ответ на подобные угрозы.