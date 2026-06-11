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Жителям Латвии готовят предупреждение о ценах на отопление: что происходит с газом 1 304

Бизнес
Дата публикации: 11.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: ТЭЦ-2

ТЭЦ-2.

ФОТО: LETA

Жителям Латвии стоит готовиться к тому, что природный газ в предстоящем отопительном сезоне может оказаться дороже, чем прошлой зимой. В «Latvenergo» связывают это прежде всего с ростом цен на европейском рынке на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость природного газа в отопительном сезоне 2026/2027 года, вероятно, будет выше прошлогоднего уровня. Такой прогноз озвучили в АО «Latvenergo», комментируя ситуацию на энергетическом рынке.

В компании отмечают, что на цену газа одновременно влияет множество факторов — от геополитической ситуации до спроса и предложения на европейских биржах. Тем не менее нынешние тенденции указывают на сохранение более высоких цен по сравнению с предыдущей зимой.

Одним из главных факторов роста в «Latvenergo» называют ситуацию на Ближнем Востоке. Обострение конфликта в регионе уже привело к подорожанию газа на европейской бирже TTF, которая считается основным ориентиром для формирования цен в Европе. По оценке компании, повышенные котировки могут сохраняться вплоть до завершения отопительного сезона.

Для многих потребителей это означает, что расходы на отопление и горячую воду зимой могут оказаться выше, чем год назад, если нынешняя рыночная ситуация сохранится.

При этом в «Latvenergo» подчёркивают, что заранее предсказать дальнейшее движение цен невозможно. На рынке существуют разные оценки: одни эксперты считают выгодным закупать газ заранее, другие допускают снижение цен ближе к зиме.

Компания поясняет, что при работе с газом использует систему управления рисками. Газ закупается и продаётся по рыночным ценам, ориентированным на котировки TTF, а стоимость фиксируется тогда, когда находится покупатель на соответствующих условиях.

Что важно знать: цена газа для конечных потребителей зависит не только от текущих биржевых котировок, но и от условий конкретного договора поставки, а также от решений теплоснабжающих предприятий.

В «Latvenergo» также напоминают, что с 2023 года компания получила доступ к регулярным поставкам сжиженного природного газа через СПГ-терминал в Клайпеде. Это позволяет обеспечивать поставки топлива как для производства электроэнергии и тепла, так и для нужд розничных клиентов.

По данным предприятия, необходимые объёмы газа для работы теплоэлектроцентралей и обеспечения клиентов уже резервируются через закупочные процедуры.

Таким образом, рисков нехватки газа компания не прогнозирует. Однако вероятность того, что платить за него зимой придётся больше, чем в прошлом сезоне, остаётся высокой.

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#Латвия #отопление #энергетика #Latvenergo
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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