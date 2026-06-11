«Угрозы воздушному пространству в районах Восточного приграничья Латвии могут повториться, – констатирует Центр кризисного управления. – Инциденты беспилотных летательных аппаратов способствовали необходимости ясных алгоритмов действий для институтов и жителей».

От вузов до детских садов

Председатель Комиссии Сейма по образованию, науке и культуре Агита Зариня-Стуре («Новое Единство») заявила, что последние события самым прямым образом затронули именно сферу просвещения – от вузов до детских садов. «Мы видим, что и Министерство образования и науки, и Министерство культуры начали активную работу». Действовать надо – «без хаоса и противоречивой интерпретации».

На уровне Кабинета Министров Латвии учебным заведениям продлят сроки сдачи экзаменов. Также увеличат эластичность по освобождению школьников от государственных проверок. Особое внимание будет уделено выпускникам, намеревающимся продолжить учебу за границей. Для родителей в электронной среде проведут вебинар по безопасности детей летом.

Зона особого внимания

Специфические мероприятия в связи с кризисом безопасности вменены восьми самоуправлениям на границах с Российской Федерацией и Республикой Беларусь – государственным городам Даугавпилс и Резекне, а также краям – Лудзенский, Алуксненский, Резекненский, Балвский, Краславский, Аугшдаугавский.

Реализуется «двухцветная» система предупреждения: при желтом уровне – «возможна угроза», а при оранжевом – «угроза констатирована», что значит «Необходимы незамедлительное действия. Направляйтесь в помещения, соблюдая принцип двух стен».

Муниципальным властям поставили задачи – определить области деятельности, которые важно продолжать осуществлять очно; дать рекомендации для «активной угрозы воздушному пространству»; обеспечить непрерывность услуг на угрожаемой территории.

В свою очередь населению предлагается:

Ограничить время, проводимое на открытых пространствах; Своевременно узнать, где находятся убежища; Избегать открытых, незащищенных мест; Не находиться вблизи опасных объектов; Наблюдать за воздушным пространством — в случае подозрительных летательных аппаратов эвакуироваться; Не задерживаться у упавших дронов; звонить 112.

Относительно последнего номера, между прочим, возникли реальные проблемы – во время предыдущих инцидентов с дронами была масса случаев, когда люди не могли дозвониться оператору или зайти на страницу 112.lv. Но уже в апреле емкость одновременных звонков повысилась до 10 тысяч. Анализ системы предупреждения констатировал необходимость инвестировать в нее дополнительные 600 тысяч евро.

Эхо соседней войны

Гинтс Рейнсонс, руководитель Центра кризисного управления (структура при Кабинете Министров) признал необходимость «приспособиться к новой реальности». Война все больше переходит на территорию России – а та, в свою очередь, средствами электромагнитного противодействия отклоняет дроны на территории сопредельных государств.

– К сожалению, они могут залететь неконтролируемо к нам. Это военные устройства, способные лететь быстро, низко, и даже воюющие стороны неспособны их сбить.

«В очень срочном порядке» Центр кризисного управления активизировал специальную отраслевую матрицу, которой обязаны руководствоваться все юридические и физические лица. Наряду с ячеечным вещанием, которое способно функционировать и при отключении мобильных сетей, задействуют и специальные аппликации для телефонов, с интерактивными картами.

Запасные планы

Рудолфс Калванс, глава Департамента общего образования Министерства образования и науки, рассказал, что экстренную работу в ведомстве начали месяц назад, специально ориентируясь на экзамены. «Министерство очень хорошо сориентировалось», – считает чиновник, сам бывший директор Сигулдской государственной гимназии. Создали специальную группу SOS для WhatsApp – «она дремлющая, но быстро вступает, если что-то происходит».

Для руководства учебных заведений провели «огромный семинар». Есть не только «план Б» – продление срока экзаменов, но и «план В» – массовая отмена экзаменов при объективных причинах.

– Скажу сразу: эти молодые люди никак не будут дискриминированы при поступлении в высшие учебные заведения.

Разумеется, все конкретные решения принимаются на местах – директора школ могут продолжать экзамены и в укрытиях. Разрабатывается также вариант сдачи для 12-классников, которые намерены выехать за границу.

Юридически, в настоящее время в Латвии нет никаких ограничений на перемещение лиц. Тем не менее, в случае угрожающих ситуаций Р.Калванс порекомендовал родителям «стихийно» не выезжать за детьми в летние лагеря – персонал позаботится.

Мэра застали врасплох

Латгальский региональный центр оказался одной из горячих точек на карте ЛР. В связи с этим мэр второго города Латвии, и по совместительству председатель Комиссии по гражданской обороне Андрей Элксниньш – «внимательно следит, ведет подготовительные работы и коммуницирует».

Вместе с тем, глава города указал, что информацию об угрозе получил в 11.30, по ячеечного вещания, одновременно со всеми жителями города, а по содержанию «ни больше, ни меньше». Мэр созвонился с Земессардзе, и выяснил, что происходящее – не шутка!

Затем в течение 20 минут было созвано совещание Комиссии по гражданской обороне, которая в режиме реального времени мониторила ситуацию. Тем не менее юридически вся ситуация довольно смутная, и рабочие органы оказываются недееспособными:

– Нет ни военного положения, ни чрезвычайной ситуации.

«Я предложил бы присвоить больше прав руководителям самоуправлений, – высказался А.Элксниньш. – Тут нет места коллегиальности. У меня нет времени ставить все на голосование. Это приведет к бардаку». «Мама, у тебя все в порядке?»

Даугавпилс оказался совсем не в той ситуации, к которой готовились в теории. «Тебе нужно сохранять спокойствие, но направляющие линии на 99% не соответствуют реальности». В качестве примера господин Элксниньш назвал пресловутый принцип двух стен, который сложно на практике реализовать в учебных заведениях, где таких защищенных помещений крайне мало.

– Для группы детского садика в 25 человек это – три квадратных метра в коридоре. Спасибо педагогам, они разыгрывали грозу с ними. Перемещали матрасы. Вентиляции там нет. Где их размещать? Негде, так эти учреждения построены.

«Все типовые проекты школ одинаковы – всюду окна, – констатировал Андрей Элксниньш. – И потом выходит какой-то политик, и говорит, что те, кто выступает в социальных сетях, оспаривают обороноспособность Латвии».

Несмотря на то, что уже у школьников имеются мобильные телефоны, но при занятиях им положено выключать звук. В связи с этим предупреждения ячеечного вещания могут быть не услышаны. Но если сигнал все же поступил, ребенок может начать звонить домой: «Мама, у тебя все в порядке?».

Со своей стороны, национальные политики ЛР «рассказывают про защиту с первого сантиметра и стену дронов».