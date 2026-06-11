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Рижан просят не ходить в парки: город готовится к сильной грозе и крупному граду 0 31

Наша Латвия
Дата публикации: 11.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Люди во время ливня в Риге
ФОТО: LETA

Рижское самоуправление обратилось к жителям с призывом по возможности оставаться дома в четверг во второй половине дня и избегать посещения парков, кладбищ и зон отдыха. Синоптики прогнозируют сильную грозу, штормовой ветер и возможный крупный град.

Власти Риги предупреждают жителей о неблагоприятных погодных условиях и рекомендуют ограничить пребывание на улице в период прохождения грозового фронта.

По прогнозам синоптиков, в четверг столицу могут накрыть сильные ливни, грозы и град. Не исключаются опасные порывы ветра, способные ломать ветви деревьев и повреждать городскую инфраструктуру.

В связи с этим самоуправление особенно рекомендует не посещать парки, кладбища, детские игровые площадки и зоны отдыха, где существует повышенный риск падения деревьев или крупных веток. Горожан также просят без необходимости не находиться под открытым небом в период наиболее интенсивной непогоды.

К ликвидации возможных последствий грозы готовятся как муниципальные службы, так и сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы. В случае необходимости специалисты будут расчищать территории от упавших деревьев, устранять повреждения контактной сети общественного транспорта и контролировать ситуацию в местах возможного повышения уровня воды.

Что важно знать: если последствия непогоды создают угрозу для жизни людей, нарушают работу коммуникаций или препятствуют движению общественного транспорта, следует немедленно звонить по номеру экстренной помощи 112.

Самоуправление отдельно напоминает о порядке действий при повреждении имущества. Если дерево упало на частную территорию, владельцам рекомендуется сначала зафиксировать повреждения на фотографиях, а затем приложить их к соответствующему заявлению и уведомить Департамент городского развития.

В случаях, когда дерево или крупная ветвь упали на территории многоквартирного дома, общественного учреждения или другого объекта с управляющей компанией, жителям следует обращаться непосредственно к управляющему.

Предупреждение связано с приближением активного циклона, который в четверг принесёт в Латвию сильные осадки и грозовую активность. По данным синоптиков, наиболее сложные погодные условия ожидаются во второй половине дня и вечером.

Власти призывают жителей следить за актуальными прогнозами и предупреждениями, а также по возможности отложить отдых на природе до улучшения погоды.

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#ураган #погода #Латвия #безопасность #гроза #призыв
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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