Чешская компания «Škoda Vagonka» приступит к производству новых аккумуляторных поездов для Латвии весной 2027 года. Первые составы планируется испытать на латвийской железной дороге в 2028 году, а полностью поставить заказ — до 2029 года.

Проект новых аккумуляторных поездов для Латвии переходит от стадии проектирования к производству. Чешский производитель железнодорожного подвижного состава «Škoda Vagonka» сообщил, что сборка первых поездов начнётся уже весной следующего года. Сейчас компания работает над окончательным дизайном поездов, которые в будущем должны заменить часть дизельных составов на неэлектрифицированных участках латвийской железной дороги.

По словам генерального директора предприятия Мартина Беднаржа, завод в Остраве способен ежегодно собирать и тестировать около 150 вагонов, а на изготовление одного вагона требуется примерно восемь недель. Производственных мощностей, по его оценке, достаточно для выполнения как нынешних, так и будущих заказов.

Первые два-три аккумуляторных поезда планируется доставить в Латвию для испытаний в середине 2028 года. После завершения тестирования начнётся серийное производство и поставка остальных составов.

Всего Латвия заказала девять поездов. Контракт также предусматривает возможность приобретения ещё семи составов, если будет найдено необходимое финансирование. Решение по дополнительной закупке должно быть принято до конца 2028 года.

Что важно знать: аккумуляторные поезда смогут продолжать движение там, где нет контактной сети. На электрифицированных участках они будут получать питание от проводов, а затем автоматически переключаться на батареи.

Именно поэтому новые составы планируют использовать прежде всего на направлениях Даугавпилса и Цесиса, где предусмотрено создание зарядной инфраструктуры. В дальнейшем такие поезда могут выйти и на маршруты в сторону Резекне и Валмиеры.

В «Škoda» отмечают, что разработкой аккумуляторных технологий компания занимается уже около 15 лет. Первоначально батареи использовались в трамваях и троллейбусах, а первые аккумуляторные поезда были поставлены Чешским железным дорогам несколько лет назад.

По данным производителя, срок службы батарей составляет примерно 10–15 лет. После снижения ёмкости до 80% аккумуляторы будут заменяться и отправляться на переработку.

Хотя аккумуляторные поезда стоят на 15–20% дороже обычных электропоездов, производитель считает их наиболее экономически эффективным решением для маршрутов, где строительство новой контактной сети обходится слишком дорого.

Контракт на поставку девяти аккумуляторных поездов стоимостью 89,4 млн евро был подписан в декабре прошлого года. Финансирование проекта обеспечивается за счёт средств Фонда сплочения Европейского союза и государственного бюджета Латвии.

Если проект будет реализован в полном объёме, Латвия сможет существенно сократить использование дизельных поездов на региональных маршрутах и сделать железнодорожные перевозки более экологичными.