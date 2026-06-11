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Поездка на автобусе по Риге для двух пассажиров закончилась на носилках 0 289

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Человека выносят на носилках из автобуса
ФОТО: скриншот видео TV3

На улице Илукстес в Риге столкнулись автобус «Rīgas satiksme» и легковой автомобиль Hyundai. Несмотря на незначительные повреждения транспорта, медицинская помощь понадобилась двум пассажирам автобуса.

ДТП произошло на улице Илукстес, где автобус общественного транспорта столкнулся с автомобилем Hyundai. После аварии на место прибыли медики, полиция и другие экстренные службы.

Серьёзных повреждений транспортные средства не получили, однако поездка закончилась госпитализацией для двух пассажирок автобуса — молодой женщины и пожилой пассажирки. Очевидцы видели, как медики укладывали пострадавших на носилки перед отправкой в лечебное учреждение.

Водитель Hyundai не стал отрицать своей ответственности за произошедшее.

«Я виноват — выехал перед автобусом. Сам не понимаю, как так получилось», — рассказал он журналистам передачи Degpunktā (ТВ3).

По словам мужчины, после аварии он подошёл к пассажирам, чтобы узнать об их состоянии.

«Девушка упала и ушиблась. Что со старшей женщиной, я не знаю. Она и до этого была нездорова, а после падения ситуация могла ухудшиться», — отметил водитель.

Поскольку автомобили получили лишь незначительные повреждения, можно предположить, что травмы пассажиры получили не в момент самого столкновения, а из-за резкого торможения автобуса.

Подобные ситуации нередко происходят в общественном транспорте, когда внезапный манёвр или экстренное торможение приводят к падению людей в салоне.

В предприятии «Rīgas satiksme» сообщили, что сотрудничают с полицией и готовы предоставить записи с камер видеонаблюдения для выяснения всех обстоятельств происшествия. Представитель предприятия Байба Барташевича-Фелдмане подчеркнула, что окончательные выводы о причинах аварии будут сделаны после проверки полиции.

В компании также напомнили пассажирам о необходимости держаться за поручни во время поездки независимо от того, находятся они на сидячих местах или стоят в салоне.

Водителям легковых автомобилей, в свою очередь, рекомендуют проявлять особую осторожность рядом с общественным транспортом, поскольку даже небольшая авария может привести к травмам людей внутри автобуса.

В «Rīgas satiksme» пожелали пострадавшим пассажирам скорейшего выздоровления.

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#ДТП #безопасность #травмы #Ригас Сатиксме
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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