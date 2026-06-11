Численность медведей в Латвии за последние два десятилетия выросла с нескольких особей до почти двухсот. Всё чаще животных замечают рядом с населёнными пунктами, что усиливает дискуссию о том, как стране сосуществовать с крупнейшим хищником Европы.

Рост популяции бурых медведей в Латвии вновь оказался в центре общественного внимания. Причиной стали участившиеся сообщения о появлении животных рядом с жилыми домами и в населённых пунктах, пишет ЛЕТА со ссылкой на Ir.

На этом фоне в обществе усилился спор о том, следует ли разрешить охоту на медведей или сосредоточиться на мерах по мирному сосуществованию людей и хищников.

Сейчас на портале общественных инициатив ManaBalss.lv зарегистрированы две противоположные инициативы — одна выступает за возможность регулирования численности медведей через охоту, другая требует сохранить действующую защиту животных. Пока ни одна из них не собрала необходимого количества подписей для передачи в Сейм.

Между тем специалисты подтверждают, что популяция медведей действительно растёт. По словам руководителя мониторинга популяции медведей в Латвийском государственном институте лесоведения «Silava» Гуны Баграде, в начале 2000-х годов на территории страны насчитывалось менее десяти медведей. В прошлом году их число достигло как минимум 190 особей.

Это означает, что медведи перестали быть случайными гостями, приходящими из соседних стран. Теперь они постоянно обитают в Латвии и успешно размножаются.

«Раньше медведи в Латвию только забредали, теперь они здесь рождаются», — отмечают специалисты.

Наиболее высокая концентрация животных наблюдается в Латгале и Видземе. В отдельных волостях специалисты фиксируют сразу несколько медведей одновременно.

Что важно знать: появление медведя возле дома ещё не означает угрозу для человека. По словам экспертов, чаще всего животные оказываются возле населённых пунктов во время перемещений или в поисках пищи.

Специалисты также напоминают, что бурый медведь является естественной частью латвийской природы. Этот вид обитал на территории страны ещё после ледникового периода и считается местным представителем фауны.

В качестве примера успешного сосуществования человека и медведя часто приводят Эстонию. Там живёт около тысячи медведей, однако за многие годы было зафиксировано лишь несколько случаев нападений на людей.

Эксперты подчёркивают, что основной риск возникает не из-за агрессивности животных, а из-за неправильного поведения людей, попыток приблизиться к медведю или привлечения его источниками пищи.

По мере роста популяции встречи людей с медведями, вероятно, будут происходить всё чаще. Поэтому дискуссия о том, как обеспечить безопасность жителей и одновременно сохранить охраняемый вид, в ближайшие годы станет ещё более актуальной.