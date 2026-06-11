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Тайвань впервые провёл стрельбы из HIMARS в сторону Китая 1 105

В мире
Дата публикации: 11.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тайвань впервые провёл стрельбы из HIMARS в сторону Китая

Тайваньские военные впервые задействовали американские ракетные системы HIMARS для учебных пусков в направлении Тайваньского пролива. Манёвры стали частью учений по отражению возможного вторжения со стороны Китая.

Тайваньские вооружённые силы провели учебные ракетные пуски из американских систем HIMARS в направлении Китая, отрабатывая действия на случай возможной военной агрессии со стороны Пекина.

Учения состоялись 10 июня на западном побережье острова и стали частью масштабных военных манёвров. Это первый случай, когда Тайвань использовал системы HIMARS для стрельб в сторону Тайваньского пролива, который отделяет остров от материкового Китая.

Как сообщает CNN, военные применяли учебные ракеты с уменьшенной дальностью полёта. Боеприпасы упали в море недалеко от побережья Тайваня.

Сценарий учений предусматривал отражение возможного вторжения китайских войск. Помимо HIMARS, в манёврах были задействованы 155-миллиметровые гаубицы. Особое внимание уделялось отработке тактики быстрого развёртывания и нанесения высокоточных ударов по принципу «стреляй и уходи».

«Учитывая текущую угрозу со стороны противника, мы продолжим осваивать применение HIMARS с непоколебимой решимостью защищать Тайвань как самая мощная сила нашей страны», — заявил сержант сухопутных войск Ван Минхуэй.

Представитель Тайваня в США Александр Юй подтвердил, что в учениях использовались недавно поставленные из Соединённых Штатов системы HIMARS. Комментируя направление стрельб, он отметил, что географическое положение острова ограничивает выбор направления.

«Тайвань — это остров. Мы можем стрелять либо на восток, либо на запад, поэтому был выбран запад», — пояснил дипломат.

Китай считает Тайвань частью своей территории и называет его «мятежной провинцией». Пекин регулярно направляет военные корабли и самолёты в районы вокруг острова, а также проводит масштабные учения вблизи его границ.

Соединённые Штаты официально не признают независимость Тайваня, однако выступают против изменения его статуса силовым путём и остаются крупнейшим поставщиком вооружений для тайваньской армии.

Первые боевые стрельбы из HIMARS в направлении Тайваньского пролива стали ещё одним сигналом растущей напряжённости между Тайбэем и Пекином. На фоне регулярной военной активности Китая остров продолжает укреплять свои оборонительные возможности при поддержке США.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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