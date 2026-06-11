Президент Сербии Александар Вучич заявил, что может покинуть свой пост раньше, чем ожидалось. По его словам, он уже готовится к возможному завершению президентских полномочий и не исключает дальнейшей работы в правительстве.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что в ближайшее время может уйти в отставку. Об этом сообщает издание Danas.

Во время эфира на «Радио Белград» журналисты спросили главу государства, планирует ли он покинуть пост через три-четыре месяца. В ответ Вучич заметил, что это может произойти даже раньше.

«Я уже начал упаковывать книги в Администрации президента. У меня их очень много, и сейчас думаю, куда их перевезти», — сказал сербский лидер.

При этом Вучич отметил, что рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост премьер-министра страны. Он также сообщил, что в ближайшее время проведёт важную встречу, не уточнив её деталей.

Президент добавил, что парламентские выборы могут состояться уже через несколько месяцев, а вопрос конкретных сроков является техническим.

Кроме того, Вучич рассказал, что регулярно размышляет над тем, кто из действующих представителей власти мог бы в будущем стать кандидатом на пост президента Сербии.

Ранее СМИ сообщали, что сербский лидер рассматривает возможность проведения внеочередных парламентских выборов до конца текущего года.

С конца 2024 года в Сербии продолжаются масштабные антиправительственные протесты. Поводом для них стала трагедия на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, где в результате обрушения навеса погибли 16 человек. После происшествия участники акций начали требовать проведения политических реформ и отставки действующей власти.

Заявления Александара Вучича о возможной скорой отставке и его интересе к должности премьер-министра могут свидетельствовать о подготовке к серьёзным политическим изменениям в Сербии на фоне продолжающегося общественного и политического кризиса.