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Сеть Rimi пыталась продать продукты с возможным микробиологическим загрязнением 1 955

Бизнес
Дата публикации: 11.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Торговая сеть Rimi
ФОТО: Thought Co

Проданная датским капиталистам торговая сеть Rimi торговала в Латвии опасными для здоровья продуктами питания.

Магазины Rimi срочно изымают из продажи лапшу быстрого приготовления Reeva со вкусом курицы. Основное производство Reeva расположено в городе Белая Церковь (Украина).

В качестве причины отзыва продукта в Латвии называется «возможное микробиологическое загрязнение».

В Rimi даже готовы вернуть деньги за лапшу – тем, кто ее еще не съел. Правда, с условиями: во-первых, лапшу можно вернуть только до 24 июня, а, во-вторых, обязательно надо предъявить кассовый чек.

Про компенсацию медицинских расходов на лечение возможных заболеваний в сообщении Rimi ничего не говорится. Также там не горят желанием компенсировать моральный ущерб покупателям, наевшимся лапши с сомнительными микроорганизмами.

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#Украина #Rimi
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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