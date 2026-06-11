Магазины Rimi срочно изымают из продажи лапшу быстрого приготовления Reeva со вкусом курицы. Основное производство Reeva расположено в городе Белая Церковь (Украина).

В качестве причины отзыва продукта в Латвии называется «возможное микробиологическое загрязнение».

В Rimi даже готовы вернуть деньги за лапшу – тем, кто ее еще не съел. Правда, с условиями: во-первых, лапшу можно вернуть только до 24 июня, а, во-вторых, обязательно надо предъявить кассовый чек.

Про компенсацию медицинских расходов на лечение возможных заболеваний в сообщении Rimi ничего не говорится. Также там не горят желанием компенсировать моральный ущерб покупателям, наевшимся лапши с сомнительными микроорганизмами.